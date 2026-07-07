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Η αντιμετώπιση του καρκίνου έχει αλλάξει ριζικά. Δεν αρκεί πλέον να γνωρίζουμε μόνο αν υπάρχει ένας όγκος και πόσο μεγάλος είναι.

Χρειάζεται να γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκεται, πόσο ενεργός είναι και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ποιον μοριακό στόχο εκφράζει.

Εκεί ακριβώς έρχεται το PET/CT: δεν δείχνει μόνο την ανατομία, αλλά και τη βιολογική συμπεριφορά της νόσου.

Τι προσφέρει το PET/CT

Το PET/CT συνδυάζει δύο πληροφορίες σε μία εξέταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η αξονική τομογραφία δείχνει με ακρίβεια τη θέση των οργάνων και των αλλοιώσεων.

Το PET δείχνει τη λειτουργία των κυττάρων, δηλαδή αν μια περιοχή έχει αυξημένο μεταβολισμό ή εκφράζει συγκεκριμένους υποδοχείς.

Με απλά λόγια, το CT μάς λέει «πού είναι» η βλάβη, ενώ το PET μάς λέει «πως συμπεριφέρεται».

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην ογκολογία, γιατί πολλές φορές η βιολογική δραστηριότητα ενός όγκου αλλάζει πριν αλλάξει το μέγεθός του.

Έτσι, το PET/CT μπορεί να βοηθήσει τόσο στην αρχική σταδιοποίηση όσο και στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.

FDG PET/CT: ο βασικός πυλώνας της ογκολογικής απεικόνισης

Το πιο γνωστό ραδιοφάρμακο είναι η 18F-FDG, ένα ανάλογο της γλυκόζης. Πολλοί κακοήθεις όγκοι καταναλώνουν περισσότερη γλυκόζη από τους φυσιολογικούς ιστούς και επομένως εμφανίζονται ως περιοχές αυξημένης πρόσληψης.

Το FDG PET/CT χρησιμοποιείται ευρέως σε λεμφώματα, καρκίνο πνεύμονα, μελάνωμα, καρκίνους κεφαλής και τραχήλου, γυναικολογικούς όγκους και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

Στα λεμφώματα, για παράδειγμα, το FDG PET/CT έχει κεντρικό ρόλο τόσο στην αρχική εκτίμηση όσο και στον έλεγχο μετά τη θεραπεία.

Δεν μας ενδιαφέρει μόνο αν ένας λεμφαδένας έχει μικρύνει, αλλά αν παραμένει μεταβολικά ενεργός. Ένας λεμφαδένας μπορεί να φαίνεται ακόμη διογκωμένος στην αξονική, αλλά να μην έχει πλέον ενεργό νόσο. Αυτό μπορεί να γλιτώσει τον ασθενή από περιττές θεραπείες και άγχος.

PSMA PET/CT: στοχευμένη απεικόνιση στον καρκίνο του προστάτη

Στον καρκίνο του προστάτη, το PSMA PET/CT έχει αλλάξει την καθημερινή πρακτική. Το PSMA είναι μια πρωτεΐνη που εκφράζεται έντονα σε πολλά καρκινικά κύτταρα του προστάτη. Με ειδικά ραδιοφάρμακα που προσδένονται στο PSMA, μπορούμε να εντοπίσουμε με μεγάλη ακρίβεια εστίες νόσου, ακόμη και όταν το PSA είναι χαμηλό και οι συμβατικές εξετάσεις είναι αρνητικές ή ασαφείς.

Η εξέταση είναι πολύτιμη στην υποτροπή μετά από χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία, στην αρχική σταδιοποίηση ασθενών υψηλού κινδύνου και στην επιλογή ασθενών για θεραπείες με ραδιοφάρμακα, όπως το Lutetium-177 PSMA.

Εδώ φαίνεται καθαρά η νέα φιλοσοφία: πρώτα απεικονίζουμε τον στόχο και μετά, εφόσον υπάρχει επαρκής έκφραση, μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε θεραπευτικά.

Ga-68 DOTATATE PET/CT: τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα στην πραγματική τους διάσταση.

Στα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία είναι το PET/CT με Gallium-68 DOTATATE.

Το συγκεκριμένο ραδιοφάρμακο συνδέεται με τους υποδοχείς σωματοστατίνης, οι οποίοι εκφράζονται συχνά στην επιφάνεια αυτών των όγκων.

Έτσι, μπορεί να αναδείξει εστίες νόσου στο ήπαρ, στους λεμφαδένες, στα οστά ή σε άλλα σημεία, με ακρίβεια που συχνά ξεπερνά τις συμβατικές εξετάσεις.

Η σημασία του DOTATATE PET/CT δεν είναι μόνο διαγνωστική.

Όταν οι βλάβες εμφανίζουν έντονη πρόσληψη, αυτό δείχνει ότι διαθέτουν τον κατάλληλο μοριακό στόχο. Ο ασθενής μπορεί τότε, ανάλογα με το συνολικό κλινικό πλαίσιο, να αξιολογηθεί για θεραπεία με Lutetium-177 DOTATATE. Δηλαδή η ίδια πληροφορία που μας δείχνει πού βρίσκεται η νόσος βοηθά και στην επιλογή μιας στοχευμένης θεραπείας.

Παρακολούθηση θεραπείας: όχι μόνο μέγεθος, αλλά βιολογία

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του PET/CT είναι ότι μπορεί να δείξει νωρίς αν μια θεραπεία λειτουργεί.

Σε πολλές περιπτώσεις η μείωση της μεταβολικής δραστηριότητας προηγείται της μείωσης του μεγέθους του όγκου.

Αυτό έχει πρακτική αξία: αν μια θεραπεία δεν αποδίδει, δεν πρέπει να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Αντίθετα, όταν υπάρχει καλή ανταπόκριση, η ιατρική ομάδα αποκτά ισχυρότερη βάση για να συνεχίσει το πλάνο.

Με τα σύγχρονα ψηφιακά PET/CT συστήματα, η εικόνα είναι καθαρότερη, η ανίχνευση μικρών βλαβών βελτιώνεται και οι μετρήσεις γίνονται πιο αξιόπιστες.

Παράμετροι όπως το SUV, ο μεταβολικός όγκος της νόσου και η συνολική ενεργότητα μπορούν να βοηθήσουν στην εκτίμηση της πρόγνωσης και στην πιο εξατομικευμένη παρακολούθηση.

Από τη διάγνωση στην ιατρική ακριβείας

Το PET/CT δεν είναι απλώς μια ακόμη εξέταση.

Είναι ένας τρόπος να βλέπουμε τον καρκίνο πιο κοντά στη βιολογική του αλήθεια.

Κάθε ραδιοφάρμακο απαντά σε διαφορετική κλινική ερώτηση.

Αυτό είναι το ουσιαστικό μήνυμα για τον ασθενή: η σύγχρονη απεικόνιση δεν περιορίζεται στο να εντοπίσει τη νόσο. Βοηθά να επιλεγεί η σωστή θεραπεία, να εκτιμηθεί έγκαιρα η ανταπόκριση και να προσαρμοστεί η φροντίδα στις ανάγκες του κάθε ανθρώπου.

Στην ογκολογία, όπου ο χρόνος και η ακρίβεια μετρούν, το PET/CT είναι ένα από τα εργαλεία που μετατρέπουν την πληροφορία σε απόφαση - και την απόφαση σε καλύτερη φροντίδα.