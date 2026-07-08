Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των Νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στη σύλληψη ενός 46χρονου, αλλά και στο σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 32χρονου και 46χρονης προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από έρευνα σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση απορριμμάτων και στο εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων στην περιοχή του Καλοχωρίου, αυτή λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στο χώρο της επιχείρησης υπήρχαν διάσπαρτοι σωροί με απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), καθώς και σωροί με απόβλητα ξυλείας, πλαστικών, υφασμάτων, ογκωδών αποβλήτων, παλαιών μετάλλων σκραπ, απόβλητα Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), μηχανήματα συμπίεσης πλαστικού και ξύλου καθώς και θρυμματιστές των εν λόγω αποβλήτων (εκτός ΑΕΚΚ).

Επιπλέον, υπήρχαν μεταλλικές κατασκευές, γερανοφόρα οχήματα καθώς και όχημα φορτωτής, το οποίο ήταν έμφορτο με αποσυναρμολογημένα ξύλα. Χαμόγελο του παιδιού - Bullying 00:00 Previous Pause Next Mute Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Share Vidverto Player ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Οι φωτιές που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη – 40 χρόνια περιβαλλοντικών καταστροφών που η πόλη δε θυμάται όσο θα έπρεπε

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

Στο πλαίσιο ελέγχων, αλλά και διερεύνησης καταγγελιών για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης από κοινού με κλιμάκιο υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διαπίστωσαν ρύπανση που προκαλούταν εντός εταιρείας στην περιοχή του Καλοχωρίου.

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Για την υπόθεση συνελήφθη 46χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου καθώς και σε βάρος 32χρονου και 46χρονης ημεδαπών, σχηματίσθηκε κατά περίπτωση δικογραφία για παράβαση των Νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος, για το ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση αποβλήτων και για πλαστογραφία..

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (07-07-2026) πραγματοποιήθηκε αυτοψία-περιβαλλοντική επιθεώρηση στην ανωτέρω εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση απορριμμάτων και στο εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, η οποία λειτουργεί επ’ ονόματι του 32χρονου ημεδαπού.

Στο χώρο της επιχείρησης βρισκόταν ο 46χρονος ημεδαπός, ως αποκλειστικός διαχειριστής του χώρου, ο οποίος και συνελήφθη καθώς παρουσίασε πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα για την λειτουργία της και όπως προέκυψε λειτουργούσε άνευ νόμιμης άδειας και άνευ περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στο χώρο της επιχείρησης υπήρχαν διάσπαρτοι σωροί με απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), καθώς και σωροί με απόβλητα ξυλείας, πλαστικών, υφασμάτων, ογκωδών αποβλήτων, παλαιών μετάλλων σκραπ, απόβλητα Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), μηχανήματα συμπίεσης πλαστικού και ξύλου καθώς και θρυμματιστές των εν λόγω αποβλήτων (εκτός ΑΕΚΚ).

Επιπλέον, υπήρχαν μεταλλικές κατασκευές, γερανοφόρα οχήματα καθώς και όχημα φορτωτής, το οποίο ήταν έμφορτο με αποσυναρμολογημένα ξύλα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών ήταν η πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, η ρύπανση και υποβάθμιση του εδάφους, του υπεδάφους με κίνδυνο ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι τα πλαστά πιστοποιητικά έγγραφα τα προμηθεύτηκε ο 46χρονος από την 46χρονη ημεδαπή, η οποία είχε αναλάβει την διαδικασία και όλες τις ενέργειες διεκπεραίωσης για την αδειοδότηση της εν λόγω επιχείρησης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: parallaximag.gr