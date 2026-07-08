Η Coca-Cola κλείνει το εργοστάσιο εμφιάλωσης που διατηρεί στο Νορθάμπτον της Μασαχουσέτης, μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει 175 εργαζομένους.

Το κλείσιμο ενός εργοστασίου δεν αλλάζει μόνο τον παραγωγικό χάρτη μιας εταιρείας, αλλά αναδιαμορφώνει και την αγορά εργασίας σε μια ολόκληρη τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα όταν η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου παραγωγής τροφίμων ή ποτών.

Η TheStreet έχει καταγράψει πιέσεις σε πολλούς κλάδους, από τη βιομηχανία τροφίμων και τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος έως τις εταιρείες διανομής και logistics, καθώς εργοστάσια κλείνουν, η παραγωγή μεταφέρεται σε άλλες εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες αναδιοργανώνονται.

Οι λόγοι διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, ωστόσο οι επιπτώσεις για τους εργαζομένους είναι συνήθως παρόμοιες, με εκατοντάδες θέσεις εργασίας να τίθενται σε κίνδυνο ταυτόχρονα.

Στο ίδιο πλαίσιο, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο των αναψυκτικών προχωρά στην υλοποίηση ενός σχεδίου για το κλείσιμο εργοστασίου που είχε ανακοινωθεί εδώ και καιρό.

Η Coca-Cola κλείνει μονάδα εμφιάλωσης στη Μασαχουσέτη

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Η Coca-Cola κλείνει το εργοστάσιο εμφιάλωσης που διατηρεί στο Νορθάμπτον της Μασαχουσέτης, μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει 175 εργαζομένους.

Σύμφωνα με καταχώριση στο σύστημα WARN της πολιτείας της Μασαχουσέτης, η εταιρεία υπέβαλε στις 15 Ιουνίου τη σχετική ειδοποίηση για τη μονάδα του Νορθάμπτον, η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της πολιτείας.

Οι απολύσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, στις 15 Αυγούστου και στις 30 Νοεμβρίου.