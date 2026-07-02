Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ», τόσο τα ΕΛΤΑ όσο και οι εργαζόμενοι παραμένουν «όμηροι» μιας πολιτικής που οδηγεί τον οργανισμό σε περαιτέρω απαξίωση.

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και της διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων εξαπολύει η συνδικαλιστική παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ, κάνοντας λόγο για κυβερνητική αδράνεια, διαχρονική κακοδιαχείριση και πλήρη απουσία ουσιαστικού σχεδίου διάσωσης του οργανισμού. Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι τόσο τα ΕΛΤΑ όσο και οι εργαζόμενοι παραμένουν «όμηροι» μιας πολιτικής που οδηγεί τον οργανισμό σε περαιτέρω απαξίωση.

Η παράταξη επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι βιώνουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, παρακολουθώντας τη συνεχή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και την αδράνεια των διοικήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, ο κύκλος εργασιών των ΕΛΤΑ μειώθηκε από 356 εκατ. ευρώ το 2019 σε 249 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα -140 εκατ. ευρώ, με τις οφειλές που σχετίζονται με την Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία να συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι η πολιτική που εφαρμόζεται από το 2013 δεν έχει αποδώσει, παρά τις συνεχείς οικονομικές ενισχύσεις και τις αλλεπάλληλες αλλαγές διοικήσεων, επισημαίνοντας ότι έχουν χαθεί περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ χωρίς να αντιστραφεί η αρνητική πορεία του οργανισμού. Παράλληλα, απορρίπτει κάθε προσπάθεια απόδοσης ευθυνών στους εργαζομένους, υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα των ΕΛΤΑ είναι αποτέλεσμα διαχρονικών λαθών και κακοδιαχείρισης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην έλλειψη επιχειρησιακού σχεδιασμού, με την παράταξη να επικαλείται περιστατικά που, όπως αναφέρει, καταδεικνύουν τις δυσλειτουργίες του οργανισμού, ενώ σημειώνει ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει ακόμη και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κρατικών ενισχύσεων προς τα ΕΛΤΑ.

Κλείνοντας, η ΕΝΟΤΗΤΑ τονίζει ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος για τη διάσωση του οργανισμού εξαντλείται.