Καταγγελίες για θέματα δημόσιας υγείας σε σχολεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σε εφαρμογή τίθεται νέο Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών για το πεδίο της Δημόσιας Υγείας, με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση αναφορών που αφορούν παραβάσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη δημόσια υγεία. Η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προβλέπει ένα ενιαίο πλαίσιο υποβολής, αξιολόγησης και διερεύνησης καταγγελιών σε όλη τη χώρα.

Το νέο σύστημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολικές μονάδες, κέντρα και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στόχος του είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η στοχευμένη διενέργεια ελέγχων, η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ελεγκτικών πόρων.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, κάθε πολίτης ή φορέας θα μπορεί να υποβάλλει καταγγελία επώνυμα ή ανώνυμα, ακόμη και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον υπάρχει υπόνοια παράβασης που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία.

Πώς θα γίνονται οι καταγγελίες

Ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλει καταγγελία για ζητήματα που αφορούν τη Δημόσια Υγεία, όπως παραβάσεις σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, σχολικές μονάδες, βρεφονηπιακούς σταθμούς, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και άλλες εγκαταστάσεις που εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές.

Η καταγγελία μπορεί να γίνει επώνυμα ή ανώνυμα και υποβάλλεται ψηφιακά, με email, τηλεφωνικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία. Μετά την υποβολή της, ο πολίτης λαμβάνει μοναδικό αριθμό και ώρα καταχώρισης, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της υπόθεσης.

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Στο πρώτο στάδιο, η υπηρεσία ελέγχει αν η καταγγελία ανήκει στην αρμοδιότητά της, αν περιέχει επαρκείς πληροφορίες, αν αφορά πιθανή παράβαση της νομοθεσίας και αν μπορεί ακόμη να διαπιστωθεί η παράβαση με έλεγχο. Αν κάτι από αυτά δεν ισχύει, η καταγγελία αρχειοθετείται ή διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή.

Αν η καταγγελία περάσει το πρώτο στάδιο, ακολουθεί αξιολόγηση κινδύνου. Η υπηρεσία εξετάζει αν το περιστατικό είναι επαναλαμβανόμενο, αν η επιχείρηση είναι αδειοδοτημένη, αν κινδυνεύουν ευάλωτες ομάδες και πόσο σοβαρές μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Με βάση τη βαθμολογία, η καταγγελία χαρακτηρίζεται χαμηλού, μέτριου, υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου. Οι χαμηλού κινδύνου αρχειοθετούνται, οι μέτριου κινδύνου μπαίνουν στον προγραμματισμό τακτικών ελέγχων, οι υψηλού κινδύνου διερευνώνται το συντομότερο δυνατό και οι πολύ υψηλού κινδύνου οδηγούν άμεσα σε έκτακτο έλεγχο.

Αν γίνει έλεγχος, ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση, καταγράφει τα ευρήματα και εισηγείται μέτρα συμμόρφωσης ή κυρώσεις, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις. Αν δεν εντοπιστούν παραβάσεις, η υπόθεση κλείνει χωρίς μέτρα.

Ο καταγγέλλων ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και, αν υπάρξει διερεύνηση, για το αποτέλεσμά της μέσα σε δέκα ημέρες, με τρόπο που προστατεύει την εμπιστευτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα.