Γιατί τις όποιες αποφάσεις για το μέλλον θα πρέπει να λάβει η ίδια η Κουμουνδούρου.

«Ο Σωκράτης θέλει συνάντηση με τον Αλέξη- Ο πιο κρίσιμος μήνας για τον ΣΥΡΙΖΑ» (ΕΔΩ) έγραψαν τα «Παιχνίδια Εξουσίας» την Δευτέρα, ενημερώνοντάς σας για τις διεργασίες που παρατηρούνται στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.

Συνομιλία του πρώην πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, δεν υπήρξε, χωρίς η στήλη να είναι σίγουρη ότι τηλεφώνημα δεν έγινε.

Ο Αλέξης Τσίπρας, άλλωστε, φέρεται αποφασισμένος να μην παρέμβει σε καμιά περίπτωση στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, παρά την εκτίμηση και συμπάθεια που έχει στο πρόσωπο του Σωκράτη Φάμελλου. Οι όποιες αποφάσεις για το μέλλον της Κουμουνδούρου θα πρέπει να ληφθούν συλλογικά από την ηγεσία της αλλά και από το κάθε στέλεχος ξεχωριστά. Στάση που είναι απολύτως σωστή καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα μεγέθυνε τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ και θα καθίστατο ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός μέρος του προβλήματος.

Στην Κουμουνδούρου πάντως συνεχίζεται η πίεση στον Σωκράτη Φάμελλο από δυο πλευρές: Η μια πλευρά για την εξεύρεση ενός τρόπου που θα επιτρέπει την ομαλή και συντεταγμένη μετακίνηση των στελεχών και μελών που επιθυμούν στο κόμμα που θα ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας και η άλλη πλευρά για την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ με κινήσεις του χώρου (πχ Πράττω του Νίκου Κοτζιά) στις εκλογές προκειμένου να διεκδικήσει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση. Στη δεύτερη περίπτωση, με την αποχώρηση της πλειοψηφίας των στελεχών και μελών της Κουμουνδούρου προς το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι ο Παύλος Πολάκης θα επωφεληθεί των νέων συσχετισμών και θα διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.