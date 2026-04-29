Με μια προγραμματική «πρόβα» για το επόμενο πολιτικό βήμα του Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να μοιάζει η σημερινή εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ξεδιπλώσει ένα μεγάλο τμήμα των προτάσεων για την προοδευτική διακυβέρνηση, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει ως την εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Προγραμματική «πρόβα»

Δύο είναι οι λόγοι που ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλησε να βιαστεί για την ανακοίνωση της νέας του κίνησης. Ο πρώτος, ήταν πως αναζητούσε νέο «πλήρωμα» για να συνοδεύσει τον «καπετάνιο» και τους έμπειρους «αξιωματικούς» στο «νέο ταξίδι», όπως ο ίδιος έχει δηλώσει κατά το πρόσφατο παρελθόν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η «στρατολογία» ανθρώπων που χαίρουν εκτίμηση από τις τοπικές τους κοινωνίες, πάει αρκετά καλά.

Ο δεύτερος λόγος, ήταν η κατάρτιση και η παρουσίαση μιας συνεκτικής, ρεαλιστικής και σωστά δομημένης προγραμματικής πρότασης εξουσίας. Πάνω σε αυτό τον τομέα δουλεύουν εδώ και μήνες οι δεκάδες κορυφαίοι επιστήμονες που συσπειρώθηκαν δίπλα από τον πρώην πρωθυπουργό, μέσω του Ινστιτούτου του και οι δεκάδες εθελοντές που μετέχουν στις ομάδες εργασίας που έχουν δημιουργηθεί.

Και ένα μεγάλο τμήμα αυτής της προγραμματικής πρότασης, η οποία διαρκώς εμπλουτίζεται από τις επαφές που πραγματοποιούνται φορείς και πολίτες, είναι πλέον έτοιμο, ενώ για άλλα σημεία, μένουν να προστεθούν οι τελευταίες «πινελιές». Και από τη στιγμή που τα «θεμέλια» είναι έτοιμα, σύντομα ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του εγχείρημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού που ισχυρίζονται ότι η σημερινή του ομιλία, στην πραγματικότητα θα είναι μια προγραμματική «πρόβα», η οποία θα δώσει ένα ξεκάθαρο «στίγμα» για τον νέο φορέα που ετοιμάζει, με στόχο την ανασύνθεση και ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης.

Για την ακρίβεια, χρησιμοποιούν τον όρο «ομιλία ορόσημο» για να περιγράψουν αυτά που θα ειπωθούν διά στόματος Αλέξη Τσίπρα από το εορταστικό -ελέω κυπελλούχου ΟΦΗ- Ηράκλειο.

Πρόσωπα που έχουν εικόνα των προθέσεων Τσίπρα, αναφέρουν με νόημα ότι αυτή η ομιλία θα πραγματοποιηθεί μέσα στο περιβάλλον της «εκτροπής» στο οποίο οδηγείται η χώρα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επομένως, δεν χωράει αμφιβολία ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους εναντίον του πρωθυπουργού. Ίσως, με ένταση που δεν το έχει κάνει τα τελευταία αρκετά χρόνια.

Πάντως, επειδή σε κάθε δημόσια παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, υπάρχουν αρκετοί υποστηρικτές του που αναμένουν με ανυπομονησία τις επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, φροντίζουν να ξεκαθαρίσουν πως ούτε στην Κρήτη θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Δημοσκοπικό come back

Και ενώ ο χρόνος για την επισημοποίηση της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή πλησιάζει, όλοι αναμένουν τα δημοσκοπικά ευρήματα που θα καταγράφουν μια πρώτη τάση για την πορεία του καινούργιου εγχειρήματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σύντομα θα παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, αφού ο κ.Τσίπρας μετριέται ακόμα και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός - και αυτό παρά το γεγονός ότι δεν έχει καν κόμμα.