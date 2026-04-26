Το βιβλίο του Ιθάκη παρουσιάζει στο Ηράκλειο Κρήτης ο Αλέξης Τσίπρας.

Την Τετάρτη 29 Απριλίου, στον κινηματογράφο Αστόρια στις 18:30, ο πρώην πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την «Ιθάκη» στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Βαγγέλης Ζάχαρης Διευθυντής - ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Φραγκίσκος Κουτεντάκης - Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μίλτος Λογιάδης - Μαέστρος και Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στέλλα Μανουσογιωργάκη - Aντιπρόεδρος ΟΛΜΕ

Παρουσιάζει και συντονίζει η Ανδριανή Αγγελιδάκη.

