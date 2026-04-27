Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση κατά της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας τονίζε πως «Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου.

Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι:

Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».