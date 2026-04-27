Αύριο πρόκειται να απολογηθεί ο καθ'ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στο Ναυτοδικείο.

Στις 20 Μαΐου η δίκη των τριών κατηγορουμένων για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Κλαίγοντας η 20χρονη κοπέλα του καθ' ομολογία δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, περίμενε να δικαστεί από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Τόσο η ίδια όσο και οι άλλοι δύο 20χρονοι κατηγορούνται μαζί της για υπόθαλψη εγκληματίας, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, μετά το έγκλημα συναντήθηκαν με δράστη της δολοφονίας ο οποίος τους είπε ότι μαχαίρωσε τον 27χρονο.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε ο πατέρας του 27χρονου θύματος, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος παρέστη στο δικαστήριο.

Αρχικά από την υπεράσπιση ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων με την εισαγγελέα να ζητεί να απορριφθεί το αίτημα και να υπάρξει πρόοδος στη δίκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πρέπει να τα γνωστοποιεί τα κωλύματα του ο συνήγορος, εφόσον ζήτησε τριήμερο. Να απορριφθεί το αίτημα», ανέφερε η εισαγγελέας.

Τελικά, το αίτημα αναβολής απορρίφθηκε, όμως, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κώλυμα της υπεράσπισης, το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της δίκης για τις 20 Μαΐου.

Η υπεράσπιση προέβαλε νέα κωλύματα για την καινούργια ημερομηνία, προκαλώντας την αντίδραση του πατέρα του θύματος.

«Υπάρχει ανθρωποκτονία ενός παιδιού», είπε απευθυνόμενος προς την έδρα, με τον πρόεδρο να εμμένει στην απόφαση η δίκη να συνεχιστεί στις 20 Μαΐου.

