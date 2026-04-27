Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, άσκησε έντονη κριτική με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Τζαβέλλας, να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και να μην επανεξεταστεί η σχετική δικογραφία.

Ανοίγοντας τη συζήτηση με την ομοσπονδία εργαζομένων στην καθαριότητα και ειδικά στις σχολικές μονάδες, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη «έκτακτη», σημειώνοντας ότι «η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά». Όπως υποστήριξε, για εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμεινε αδρανής, χωρίς να προβεί σε βασικές ανακριτικές ενέργειες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης, έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό, ο οποίος –όπως είπε– «εκβίαζε δημόσια τον Πρωθυπουργό» και έκανε λόγο για συνεργασία με το κράτος, χωρίς ωστόσο να κληθεί να καταθέσει. «Ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε στην ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε πολιτικές ευθύνες στον Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για σοβαρά ζητήματα κράτους δικαίου και διάκρισης των εξουσιών. «Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό», υπογράμμισε, καλώντας σε πολιτική αλλαγή.

Στο δεύτερο μέρος της παρέμβασής του, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα αιτήματα των σχολικών καθαριστριών, τα οποία χαρακτήρισε δίκαια, επισημαίνοντας την επισφαλή εργασία και τους χαμηλούς μισθούς. «Σε μια εποχή που κάποιοι κερδίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, υπάρχουν εργαζόμενοι με τρίωρη και τετράωρη απασχόληση και μισθούς πείνας», ανέφερε, εκφράζοντας τη στήριξη του κόμματός του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας Παύλος Χρηστίδης, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης, ο αναπληρωτής Γραμματέας Ιωάννης Τσίμαρης και ο Γραμματέας του Τομέα Εργασίας Νίκος Δήμας.