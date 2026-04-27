Είμαστε η παράταξη στην οποία μπορούν να ακουμπήσουν οι δημιουργικές κοινωνικές δυνάμεις που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της κεντρικής επιτροπής για την τιμή που μου έκαναν να με εκλέξουν πρώτο στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, τονίζει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κ. Τσουκαλά:

Θέλω, όμως, πρωτίστως να συγχαρώ για την εκλογή του ως νέου Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, έναν άνθρωπο με τεράστια κοινωνική προσφορά, έναν μαχητή της πολιτικής αλλά, κυρίως, έναν ακούραστο μαχητή της ζωής. Ένα πρόσωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στον καθημερινό αγώνα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης έχει αποδείξει στη ζωή του ότι μπορεί να ενώσει, να εμπνεύσει, να διεκδικήσει και να δημιουργήσει.

Στο πρόσωπό του τιμούμε τον συμπολίτη μας με αναπηρία, αλλά κυρίως στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι ο στόχος μας ως σοσιαλιστές είναι ένα σύγχρονο, καθολικό κοινωνικό κράτος, και γι’ αυτό θα αγωνιστούμε ως αυριανή κυβέρνηση. Ότι είμαστε η παράταξη στην οποία μπορούν να ακουμπήσουν οι δημιουργικές κοινωνικές δυνάμεις που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή. Ότι απέναντι σε μια κυβέρνηση των λίγων και ευνοημένων, αντιπαρατάσσουμε τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολλών και αγνοημένων.

Γιατί αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ: το κίνημα των απλών ανθρώπων που μοχθούν καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το ίδρυσε για να αποτελέσει τον προοδευτικό πρωταγωνιστή της ελληνικής πολιτικής ζωής και τον καταλύτη των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών υπέρ της πλειοψηφίας.

Σήμερα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη ανατροπή, τη νίκη και τη νέα πορεία της χώρας.

