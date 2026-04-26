«Θα κλείσουμε οριστικά τον κύκλο των αμετανόητων, παλαιοκομματικών πρακτικών του συστήματος Μαξίμου», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην ομιλία του, στο πλαίσιο συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πολιτικό στίγμα της παράταξης, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ανέδειξε τις βασικές προγραμματικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη θεσμικής ανασυγκρότησης, κοινωνικής δικαιοσύνης και πολιτικής αλλαγής, καλώντας σε ενότητα και ενεργή συμμετοχή στον προεκλογικό αγώνα. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε: «Καλώ, λοιπόν, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να μη γίνει η απογοήτευσή σας και ο θυμός σας, συμβιβασμός, αποχή και ψήφος διαμαρτυρίας. Ελάτε σήμερα να δώσουμε τα χέρια. Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να οικοδομήσουμε μαζί τη σύγχρονη Ελλάδα, την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη σύγχρονη Ελλάδα της εθνικής αξιοπρέπειας».

Αναλυτικά η ομιλία:

«Συντρόφισσες και σύντροφοι,

φίλες και φίλοι,

Η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής αποτελεί το επιστέγασμα μιας βαθιά δημοκρατικής και συμμετοχικής διαδικασίας, που κορυφώθηκε με ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο και ζωντανό Συνέδριο πριν από μερικές εβδομάδες.

Γι’ αυτή την επιτυχία, θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, όλους τους συνέδρους από κάθε γωνιά της χώρας, που αφιερώσατε χρόνο και δυνάμεις για αυτή την πολιτική διαδικασία. Μετατρέψαμε το Συνέδριό μας με τη δική σας στήριξη σε ένα μεγάλο μήνυμα, σε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Ένα πολιτικό γεγονός που παρουσιάζει μια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Λέμε «όχι» στα κλειστά συστήματα. Λέμε «ναι» στον πλουραλισμό, στον διάλογο, στη συναπόφαση, στον σχεδιασμό.

Εμείς ανοίξαμε έναν νέο δρόμο ελπίδας και προοπτικής απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με τη βοήθεια όλων των στελεχών και όλων των μελών της παράταξης, το νερό μπήκε στο αυλάκι. Όποτε και να προκηρυχθούν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο, το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη! Η παράταξή είναι έτοιμη να βάλει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας, να βάλει τέλος στην ασυδοσία της αγοράς και των ολιγοπωλίων, να βάλει τέλος σε μια πολιτική που καθηλώνει την κοινωνία, που απογοητεύει τους πολίτες και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές.

Η παράταξή μας θα κλείσει οριστικά τον κύκλο των αμετανόητων, παλαιοκομματικών πρακτικών του συστήματος Μαξίμου.

Η νίκη μας θα είναι πρώτα απ’ όλα ήττα μιας κυβέρνησης βυθισμένης στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την αναξιοκρατία, αλλά θα είναι πάνω απ’όλα μια μεγάλη νίκη του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης και των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας.

Θα είναι μια νίκη για μια πραγματικά ισχυρή Ελλάδα και μια δίκαιη κοινωνία.

Μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους.

Χωρίς ρουσφέτι, αλλά με αξιοκρατία και διαφάνεια.

Με ένα κράτος σύγχρονο και αποτελεσματικό στην υπηρεσία του πολίτη και όχι ένα κράτος-εμπόδιο στη δημιουργία.

Ας μιλήσουμε καθαρά: Το σύστημα Μαξίμου επιδιώκει να μετατρέψει τις εκλογές σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Εμείς έχουμε μόνο μια μάχη, τη μάχη της πρωτιάς, τη μάχη της νίκης της πολιτικής αλλαγής.

Δεν υπάρχει άλλος στόχος για το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία. Οι πολίτες ταυτίζουν την πολιτική αλλαγή με τις καλύτερες ημέρες και έχουμε χρέος, με την ενότητα και τον αγώνα μας, να τους προσφέρουμε τις καλύτερες ημέρες.

Αναρωτηθείτε: Ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη ως αντιπολίτευση τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα Μεταπολίτευσης;

Τα πράγματα είναι απλά: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, ανανέωση, στελέχη, αρχές και αξίες για να αντιπαρατεθεί με το σκοτάδι, με πρακτικές που απαξιώνουν την πολιτική στα μάτια των πολιτών.

Φίλες και φίλοι,

Θα πουν ορισμένοι ότι τα λόγια αυτά, είναι λόγια κομματικού πατριωτισμού. Δεν είναι έτσι. Η δική μας δύναμη, η δύναμη της παράταξής μας, δεν βρίσκεται ούτε στην ολιγαρχία ούτε στα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Βρίσκεται στις ρίζες μας. Στην κοινωνία. Στις κοινωνικές μας αναφορές.

Η δική μας δύναμη είναι το επεξεργασμένο σχέδιο και όχι ο λαϊκισμός και τα λόγια του αέρα. Έχουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα. Αυτή είναι η δύναμή μας.

Δεν είναι ούτε οι ημέτεροι ούτε οι αρεστοί ούτε τα ρουσφέτια σε αυτούς. Είναι η εμπειρία μιας Παράταξης που πρόσφερε πολλά στον τόπο. Αλλά είναι και η ανανέωσή της και το ανθρώπινο δυναμικό της. Άνθρωποι που μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Να δώσουν πνοή στη Δημοκρατία. Στους θεσμούς. Σε μια κοινωνία που ασφυκτιά, μετά από επτά χρόνια αλαζονικής διακυβέρνησης. Είμαστε υπερήφανοι, πολύ υπερήφανοι, για αυτό που εκπροσωπούμε σήμερα.

Και πιστεύουμε βαθιά ότι οι ιδέες μας και οι πολιτικές μας μπορούν να δημιουργήσουν έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο ασφαλή, με λιγότερες κοινωνικές ανισότητες. Γιατί έχουμε χρέος να σταθούμε με θάρρος και υπευθυνότητα απέναντι σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει.

Σε έναν κόσμο όπου ο πλούτος και η ισχύς συγκεντρώνονται συνεχώς σε λιγότερα χέρια.

Σε έναν κόσμο όπου το διεθνές δίκαιο δεν γίνεται πλέον σεβαστό. Σε έναν κόσμο που το διεθνές δίκαιο αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο στα σχέδια των ισχυρών.

Σε έναν κόσμο μιας τεχνολογικής επανάστασης και μιας ακραίας σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Σε έναν κόσμο της κλιματικής κρίσης, με ολοένα και πιο ακραία φαινόμενα και καταστροφές.

Αλλά κυρίως, σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας. Τα δεδομένα συνεχώς και λιγοστεύουν.

Ο πόλεμος έχει επιστρέψει για τα καλά στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική. Η βία, ο εκτοπισμός πληθυσμών δεν είναι πια μακρινές εικόνες του παρελθόντος, αλλά είναι γεγονότα και πραγματικότητα που συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Στη Γάζα.

Σε έναν κόσμο όπου οι αναθεωρητικές δυνάμεις γίνονται ακόμα πιο αυταρχικές κι επικίνδυνες. Το ζούμε με την Τουρκία στη γειτονιά μας.

Σε αυτό, λοιπόν, το περιβάλλον, σε αυτά λοιπόν τα δεδομένα υπήρξε η πρόσκληση του Συνεδρίου της Μαδρίτης από τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Εκεί, σε αυτό το Συνέδριο, οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης αλλά και του υπόλοιπου κόσμου εκφράσαμε μια κοινή και γνήσια αγωνία. Εκφράσαμε όμως και μια κοινή δέσμευση: Να αγωνιστούμε για έναν κόσμο με λιγότερη βαρβαρότητα.

Για έναν κόσμο που δεν θα μετατραπεί σε σφαγείο. Για μια Ευρώπη αυτοδύναμη, για μια Ευρώπη με ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή άμυνα, ισχυρή παραγωγή. Για μια Ευρώπη που για εμάς τους Σοσιαλιστές, είναι φάρος για την ποιοτική δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για μια Ευρώπη φάρο της σταθερότητας απέναντι στον επικίνδυνο και αυθάδη τραμπισμό και όλους του τους δορυφόρους ανά την υφήλιο.

Την ίδια ώρα που εμείς εκφράζουμε αυτή την ανάγκη και αυτόν τον στόχο για την ανθρωπότητα, εδώ στη χώρα μας η κυβέρνηση έχει επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο. Συνδέει τη χώρα με τις επιλογές της όλο και περισσότερο στο άρμα όσων υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο. Συνεχώς μακριά από την ιστορία μας και τις επιλογές του χθες. Ευθυγραμμίζεται με λογικές ισχύος αντί αρχών. Με πολιτικές που αγνοούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με εκείνους που επιδιώκουν έναν κόσμο που επιστρέφει σε:

ζώνες επιρροής, σε νέες αυτοκρατορίες, σε σύγχρονους ιμπεριαλισμούς.

Αυτός ο δρόμος είναι βαθιά επικίνδυνος για την ανθρωπότητα.

Εμείς μένουμε σταθερά στην πλευρά της ειρήνης, της δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου. Αυτές είναι οι αρχές μας, αυτές είναι οι αξίες μας αλλά και αυτά είναι τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Φίλες και φίλοι,

Κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτεται το εύρος της απαξίωσης του κράτους δικαίου στη χώρα, αλλά και το βαθύ σύστημα διαφθοράς του δήθεν επιτελικού κράτους. Ο α λα καρτ ευρωπαϊσμός της κυβέρνησης προσβάλλει τον ελληνικό λαό, πλήττει τους θεσμούς, πλήττει την εικόνα της χώρας.

Εκείνοι που μέχρι χθες έλεγαν ότι υπηρετούν το «Μένουμε στην Ευρώπη», φτάνουν στο σημείο σήμερα να λένε ότι θα καταργήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με «έναν νόμο και ένα άρθρο».

Μάλιστα, πριν πάνε στη δικαιοσύνη οι δικογραφίες των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μας στέλνουν ένα μήνυμα: Ότι όλοι αυτοί έχουν το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό δεν λέγεται κομματικός πατριωτισμός. Αυτό είναι ένα ντιλάρισμα σε δημόσια θέα! Είναι ένα ντιλάρισμα, που περιφρονεί τη δικαιοσύνη αλλά και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Που περιφρονεί τη διαφάνεια, που δίνει χώρο κι επιβραβεύει το ρουσφέτι.

Μέσα στην εβδομάδα, η κυρία Κοβέσι στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών παραδέχθηκε ότι η σκιά της διαφθοράς πέφτει βαριά πάνω από τη χώρα μας, λέγοντας ότι «κουράστηκε να ακούει ότι έτσι κάνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα».

Για πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση που λέει «ναι, έτσι θα γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα», που επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, στην ελληνική δικαιοσύνη, στις Ανεξάρτητες Αρχές;

Για πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε εγκληματικές οργανώσεις, με την ανοχή της κυβέρνησης να φωλιάζουν σε κάθε γωνιά του κράτους, να απομυζούν και να λεηλατούν ευρωπαϊκούς πόρους με την ανοχή του κλειστού συστήματος του Μεγάρου Μαξίμου;

Φίλες και φίλοι,

Η ύβρις πάντα τιμωρείται. Και αυτή η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, να είστε σίγουροι ότι θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία στις επόμενες εθνικές εκλογές, όπου ο λαός θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη για να μπει τέλος στη διαφθορά και την ατιμωρησία. Γιατί εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με τη μοιρολατρία. Μπορούμε — και αξίζουμε — να κάνουμε πολύ καλύτερα τα πράγματα για την πατρίδα μας.

Γιατί η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά, πρέπει να γίνει ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος και αυτοί την κρατούν πίσω, γιατί μόνο έτσι κρατούν την εξουσία τους. Ψάχνουν συνεχώς συμψηφισμούς με το χθες, συμψηφισμούς για την πλήρη αδυναμία τους να κάνουν την Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ξεκίνησε ως "κυβέρνηση των αρίστων" και κατέληξε, μέσα σε λίγο χρόνο, μια κυβέρνηση παλαιοκομματική, πελατειακή, με ρεκόρ απευθείας αναθέσεων και κατασπατάληση δημοσίων πόρων. Εκείνοι που κατήγγειλαν το παρακράτος και τα θεσμικά παιχνίδια των προηγούμενων κυβερνήσεων, τώρα οι ίδιοι έφτιαξαν το παρακράτος των υποκλοπών. Και όχι μόνο το έφτιαξαν, αλλά δεν ήθελαν η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

Μάλιστα, όταν το αποκάλυψα, οργάνωσαν συντονισμένα την προσωπική μου πολιτική δολοφονία. Χέρι-χέρι με χυδαίες παρακρατικές μεθοδεύσεις.

Πριν από μερικές μέρες, πήρα την πρωτοβουλία να γίνει συζήτηση στη Βουλή για την κατάσταση στο κράτος δικαίου. Περίμενα, λοιπόν, από τον Πρωθυπουργό κάτι πολύ απλό: να διαψεύσει κατηγορηματικά τις δηλώσεις του απόστρατου Ισραηλινού αξιωματικού, που συνδέει την κυβέρνηση με την αγορά του Predator.

Ο Πρωθυπουργός, για άλλη μια φορά, επέλεξε να κρυφτεί.

Δεν είχε το πολιτικό σθένος να απαντήσει στον δημόσιο εκβιασμό του κ. Ντίλιαν και να πει ότι: «Δεν είμαι ο “Νίξον” της Ελλάδας και, επειδή με κατηγορείς αδίκως, σε οδηγώ στη

Δικαιοσύνη για να απολογηθείς».

Και όχι μόνο αυτό. Έκανε και κάτι χειρότερο: τάχα μου προσποιήθηκε ότι δεν γνωρίζει τον κ. Ντίλιαν, μπερδεύοντας το όνομά του.

Κύριε Μητσοτάκη, η διαφορά είναι ότι τον Μπομπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι μας. Ο κ. Ντίλιαν ήθελε να μας ακούει όλους. Και άκουγε ειδικά τους Υπουργούς σας, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφους, κι εσείς δεν κάνατε τίποτα για να υπερασπιστείτε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Είστε επικίνδυνος και πρέπει να φύγετε!

Αφήστε, λοιπόν, τα φτηνά αστεία που δεν ταιριάζουν με το κύρος ενός Πρωθυπουργού. Σταματήστε τους φτηνούς θεατρινισμούς όταν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Μετά την απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, η υπόθεση επιστρέφει για να ερευνηθούν όσα με βιασύνη αρχειοθετήθηκαν. Γιατί τότε ο κ. Ζήσης και η κα Αδειλίνη είχαν καταλήξει ότι δεν υφίσταται σύνδεση του κράτους με το Predator αναντίλεκτα.

Σήμερα, λοιπόν, περιμένω, όπως και κάθε δημοκράτης πολίτης, από την ανώτατη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε μέρα που περνάει, υπάρχει ο κίνδυνος να παραγραφούν αξιόποινες πράξεις. Ο χρόνος, λοιπόν, είναι πολύτιμος. Και αυτό είναι το δημοκρατικό μας καθήκον: να ρίξουμε φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση.

Φίλες και φίλοι,

η χώρα μας έχει ανάγκη από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο θεσμικής ανασυγκρότησης, για να γίνει επιτέλους κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ, η παράταξη των

μεγάλων θεσμικών τομών, με το ΑΣΕΠ, τη Διαύγεια, τις Ανεξάρτητες Αρχές, είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος.

Πρέπει να τελειώνουμε με την ασυδοσία και την αυθαιρεσία του εκάστοτε Πρωθυπουργού και των εκάστοτε κυβερνώντων. Το κράτος δεν τους ανήκει! Δεν θα ξαναγίνει, μετά την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το κράτος ξανά λάφυρο στα χέρια κανενός.

Και αυτό είναι το μεγάλο μας ιστορικό χρέος.

Γι' αυτό, για άλλη μια φορά, κάνω ξεκάθαρες τις μεγάλες μας θεσμικές προτεραιότητες:

• Αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να προστατεύσουμε τη διαδικασία από περιπτώσεις τύπου Καραμανλή, Αυγενάκη και Βορίδη.

• Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ώστε να έχει όλες τις δυνατότητες να ελέγχει το πολιτικό χρήμα. Διότι, γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και θα το σταματήσουμε. Διαφάνεια παντού και με κάθε κόστος.

• Απεξαρτούμε επιτέλους την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Δεν θα μπορεί ποτέ ξανά οποιοσδήποτε Πρωθυπουργός να επιλέγει ο ίδιος την ηγεσία της Δικαιοσύνης.

Φίλες και φίλοι,

συντρόφισσες και σύντροφοι,

ο λαός μας ζει μια εποχή ακραίας ακρίβειας και ανισοτήτων. Πρέπει να βγάλουμε τη χώρα από το τέλμα. Ο κ. Μητσοτάκης, μπροστά στο σκάνδαλο Λαζαρίδη και το "13-13" του

ΟΠΕΚΕΠΕ, έτρεξε να προλάβει να εξαγγείλει κάποια μέτρα. Μέτρα πάντα όμως με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις και όχι στις πραγματικές ανάγκες του ελληνικού λαού.

Είναι η πεπατημένη τους: «μπαλώματα» και όχι μόνιμες θεσμικές παρεμβάσεις που θωρακίζουν το εισόδημα του πολίτη.

Μήπως άκουσε ο αδύναμος συνταξιούχος για ένα νέο ΕΚΑΣ, όπως το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους;

Μήπως άκουσε ο μικρομεσαίος για την καθολική ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως δεσμεύεται το ΠΑΣΟΚ;

Ή μήπως άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, που εκβιάζεται από τα funds, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως δεσμεύεται το ΠΑΣΟΚ;

Ή μήπως οι νέες και οι νέοι της πατρίδας άκουσαν μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που κάνει τη στέγαση δικαίωμα και όχι προνόμιο, όπως δεσμεύεται το ΠΑΣΟΚ;

Τελικά, τα διλήμματα είναι απλά: Ή με τη Νέα Δημοκρατία που σας αντιμετωπίζει ως πελάτες, ή με το ΠΑΣΟΚ που σας αντιμετωπίζει ως πολίτες με λόγο ευθύ, με διαφάνεια, αξιοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Η κυβέρνηση μιλά για "υπερπλεόνασμα", γιατί λέει υπάρχει υπεραπόδοση της οικονομίας. Αλήθεια, ποια είναι η υπεραπόδοση της οικονομίας, όταν μόνο ο πληθωρισμός, το υπογραμμίζω, ξεπέρασε τις προβλέψεις του προϋπολογισμού; Άρα, από πληθωρισμό πάνε καλά. Ας γίνουν, λοιπόν, λίγο ειλικρινείς. Υπεραπόδοση δεν έχουμε στην ανάπτυξη.

Υπεραπόδοση έχουμε στην ακρίβεια.

Και αυτό είναι το καθημερινό βίωμα κάθε ελληνικής οικογένειας: στα ενοίκια, στα τρόφιμα, στην υγεία, στην παιδεία. Γι' αυτό χρειάζεται άλλη πολιτική. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Είχαν πολλές ευκαιρίες και είδαμε τα αποτελέσματα.

Οι πολίτες δεν ζητούν αποσπασματικά μέτρα. Ζητούν σχέδιο, μόνιμες λύσεις, θεσμικές παρεμβάσεις για να προστατευτούν αυτοί και το εισόδημά τους, για να γίνει η κοινωνία μας πιο ανθεκτική.

Σε άλλη περίπτωση, ο ελληνικός λαός θα είναι ευάλωτος και θα βρίσκεται συνεχώς στη θέση του χαμένου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Εμείς δίνουμε έναν αγώνα με συγκεκριμένες λύσεις και πειστικές πολιτικές που βελτιώνουν απτά και μετρήσιμα και κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών.

Γι' αυτό καταθέσαμε μια συνεκτική δέσμη τριών παρεμβάσεων στον τραπεζικό τομέα.

Εμείς έχουμε την πολιτική αυτονομία να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα και τα ολιγοπώλια των τροφίμων, της υγείας, της ενέργειας και βέβαια των τραπεζών.

Οι τρεις παρεμβάσεις μας είναι πολύ απλές. Το πρόβλημα δεν είναι σημερινό. Ο λαός πλήρωσε δισεκατομμύρια ευρώ για να στηριχθούν οι τράπεζες και τώρα αυτές έχουν κέρδη

4,8 δισ. ευρώ και δίνουν μερίσματα 2,8 δισ. Τα κέρδη τους αυξάνονται, αλλά το κοινωνικό αποτύπωμα μένει χαμηλό. Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια. Δεν λέμε "δώστε οικειοθελώς

100 εκατομμύρια". Δεν ζητάμε "ζητιανιές". Ζητάμε θεσμικές παρεμβάσεις.

Η δική μας στρατηγική δεν είναι λόγια του αέρα που οδηγούν σε κλειστές τράπεζες, αλλά σε ανοιχτές τράπεζες που σέβονται την κοινωνία και τους κόπους του ελληνικού λαού.

Τράπεζες που σέβονται τον ρόλο τους.

Ποιες είναι οι παρεμβάσεις;

Πρώτη παρέμβαση: Έκτακτη εισφορά των συστημικών τραπεζών για τις χρήσεις 2025 και 2026 με συντελεστή 8% επί των καθαρών κερδών. Η παρέμβαση αυτή θα φέρει ετησίως δημόσια έσοδα 370 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι αποσπασματική πρωτοβουλία, είναι η συνέχεια της πρότασης, που είχαμε καταθέσει τον Δεκέμβριο του 2024.

Δεύτερο κρίσιμο θέμα, μια εκκρεμότητα της κρίσης: ο αναβαλλόμενος φόρος. Η δική μας πρόταση στοχεύει στη θωράκιση του Έλληνα φορολογούμενου και των τραπεζών. Διότι αν δεν τα δώσουν τώρα που έχουν υψηλή κερδοφορία, μπορεί να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός αν ξαναμπούμε σε οικονομικές περιπέτειες. Άλλο ένα δωράκι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα δωράκι πλουσιοπάροχο. Διότι παλαιότερα, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, τα μερίσματα τα φορολογούσαμε με 15%. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε 10%, η Νέα Δημοκρατία 5%. Αυτή είναι η φορολογική δικαιοσύνη που επικαλούνται. Οι φόροι στη μεσαία τάξη, στους αδύναμους, αλλά στα μερίσματα απ' τα χαμηλότερα ποσοστά φορολόγησης της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι απλό: Τα χρήματα αυτά θα έχουν, τα μερίσματα, ένα επιπρόσθετο 8% που σημαίνει 224 εκατομμύρια ευρώ που θα μείνουν στις τράπεζες για να επιταχύνουμε την αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου, για να τον πληρώσουν αυτές και όχι ο ελληνικός λαός στο μέλλον.

Τρίτη μας πρωτοβουλία: Τραπεζικές χρεώσεις. Κυρίως είναι η προστασία πρόσβασης των πολιτών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες σε όποια γωνιά της χώρας και αν μένουν.

Όλα αυτά δεν είναι απλές προτάσεις ή κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Δείχνουν τον πυρήνα της πολιτικής μας. Ο πυρήνας της πολιτικής μας είναι μια χώρα με παραγωγή, με ανάπτυξη, με ανταγωνιστικότητα, αλλά συγχρόνως με ποιοτική δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Μόνο έτσι ο κάθε πολίτης θα νιώσει ότι η χώρα πάει μπροστά.

Ανάπτυξη χωρίς βελτίωση της ζωής δεν υπάρχει, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας!

Φίλες και φίλοι,

Μπήκαμε στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Σε λίγο καιρό θα έχουμε εκλογές. Θα δώσουμε τον αγώνα αυτό με το προοδευτικό μας πρόγραμμα, με ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό. Με τις αρχές και τις αξίες μας.

Απευθύνομαι σήμερα σε όλους νέους της χώρας μας που έζησαν τις αλλεπάλληλες κρίσεις - όχι ως εξαίρεση, αλλά ως κανονικότητα — που έχουν πειστεί ότι σε αντίθεση με τους γονείς τους, οι ίδιοι ποτέ δεν θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε μια κοινωνία διαρκούς κοινωνικής ανόδου.

Απευθύνομαι σε όλες τις γενιές, που διψούν να δουν μια Ελλάδα της δημιουργίας, που διψούν για ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη, με ισχυρή δημόσια υγεία και ισχυρή δημόσια Παιδεία. Για καλύτερα εργασιακά δικαιώματα, για καλύτερη ζωή και για ποιοτικότερη καθημερινότητα.

Σε όλους αυτούς, σήμερα, απευθύνομαι προσωπικά και τους λέω ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μαζί την Ελλάδα ως σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Που σέβεται τον πολίτη χωρίς διακρίσεις και χωρίς εξαιρέσεις.

Δεσμεύομαι προσωπικά για μια άλλη κουλτούρα στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Η δική μας πολιτική αλλαγή δεν θα αλλάξει μόνο το κόμμα που είναι στην κυβέρνηση. Θα αλλάξει ριζοσπαστικά τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας.

Όπως έχω αποδείξει στη μέχρι σήμερα διαδρομή μου ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν επιδιώκω να κατακτήσω την εξουσία με επώδυνους συμβιβασμούς.

Δεν επιδιώκω να κατακτήσω την εξουσία με οποιοδήποτε κόστος.

Η πολιτική αλλαγή δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Είναι πάνω από όλα θέμα αρχών και αξιών.

Δεν συμβιβάζομαι ούτε με τη μικρή, ούτε με τη μεγάλη διαφθορά — ούτε με τη μεγάλη διαπλοκή και το παρασκήνιο που θέλει να ορίζει τα πολιτικά πράγματα της πατρίδας μας.

Σε αντίθεση με τα απαξιωμένα συστήματα εξουσίας που κυβέρνησαν τον τόπο την τελευταία δεκαετία, εμείς πρέπει να δείξουμε τι είναι πραγματικά η πολιτική αλλαγή. Έτσι μόνο θα δει η κοινωνία ένα κόμμα που άλλαξε μαζί με την Ελλάδα, ένα κόμμα που έπαθε αλλά έμαθε, απέναντι στους αμετανόητους που μένουν προσκολλημένοι στις χειρότερες πρακτικές που έφεραν τα μνημόνια στην Ελλάδα.

Τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα:

Θα εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός για τρίτη φορά το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας, που αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο προς όφελος ημετέρων και ισχυρών καρτέλ, που αντιμετωπίζει τους πολίτες ως πελάτες;

Ή θα επιλέξει μια Ελλάδα για όλους, με μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που θα υπηρετεί μόνο το δημόσιο συμφέρον;

Καλώ, λοιπόν, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να μη γίνει η απογοήτευσή σας και ο θυμός σας, συμβιβασμός, αποχή και ψήφος διαμαρτυρίας.

Ελάτε σήμερα να δώσουμε τα χέρια. Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να οικοδομήσουμε μαζί τη σύγχρονη Ελλάδα, την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη σύγχρονη Ελλάδα της εθνικής αξιοπρέπειας.

Μαζί στην πρώτη γραμμή του αγώνα,

Μαζί για την πολιτική αλλαγή,

Μαζί για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία,

Μαζί για τη δίκαιη και ισχυρή Ελλάδα,

Μαζί για τη νίκη της δημοκρατικής παράταξης,

Μαζί για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Αυτή η νίκη θα είναι για τον ελληνικό λαό. Θα γυρίσουμε σελίδα. Θα πάμε μπροστά για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Θα γίνουμε ξανά η Ελλάδα που καθορίζει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή. Η ισχυρή Ελλάδα. Αυτή είναι η ιστορία μας. Αυτές είναι οι αρχές μας. Αυτές είναι οι αξίες μας και αυτή είναι η πυξίδα για το μέλλον.

Φίλες και φίλοι,

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Σήμερα ξεκινάμε τον προεκλογικό μας αγώνα. Μην χάσουμε ούτε στιγμή. Ενωμένοι σε κάθε γωνιά, απέναντι στη δεξιά, απέναντι στη συντήρηση, απέναντι σε ό,τι σκοτεινό κρατά τη χώρα εγκλωβισμένη πίσω στο παρελθόν. Ενωμένοι θα νικήσουμε.

Σήμερα, όμως, ήρθαμε για να ξεκινήσουμε με το δεύτερο βήμα συγκρότησης των Οργάνων του ΠΑΣΟΚ, που θα οδηγήσουν την παράταξή μας στη μάχη των εθνικών εκλογών.

Επιτρέψτε μου, πριν πάω στα ονόματα, να σας πως κάποια πράγματα που τα έχω βαθιά μέσα μου.

Όταν η παράταξή μας μιλούσε για μια διαφορετική πολιτική κουλτούρα, μιλούσε πάνω από όλα για μια πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Ήρθαμε στην εξουσία το 1981, γιατί η χώρα χρειαζόταν καλύτερη δημοκρατία, περισσότερα δικαιώματα για όλους, για τις γυναίκες, για όλους τους ανθρώπους χωρίς εξαιρέσεις. Η χώρα χρειαζόταν κοινωνικό κράτος, δίχτυ ασφαλείας και σεβασμό σε κάθε άνθρωπο χωρίς διακρίσεις.

Σαν εχθές, πριν από 32 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς. Τα λόγια του παραμένουν βαθιά επίκαιρα: «Κοινωνικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες. Κράτος Πρόνοιας σημαίνει τα άτομα με ειδικές ανάγκες να μη βρίσκονται στον παρονομαστή της διανομής του προϊόντος, αλλά στον αριθμητή — ενεργά άτομα μέσα στην κοινωνία».

Αυτή τη φιλοσοφία του Γιώργου Γεννηματά, την κάναμε πράξη, της δώσαμε περιεχόμενο.

Δώσαμε ψυχή στην κοινωνική πρόνοια σε όλη την Ελλάδα.

Δεν μιλήσαμε απλώς για αλληλεγγύη — τη μετατρέψαμε σε καθημερινή εμπειρία για τον πολίτη.

Με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το μεγάλο πολιτικό παιδί του ΠΑΣΟΚ, για πρώτη φορά κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως εισοδήματος, απέκτησε πρόσβαση σε δημόσια και δωρεάν φροντίδα υγείας.

Με τα ΚΑΠΗ, τις κοινωνικές υπηρεσίες στους δήμους και τα προγράμματα στήριξης στο σπίτι, η Πολιτεία -που εμείς οραματιστήκαμε- στάθηκε δίπλα σε κάθε άνθρωπο, στον ηλικιωμένο, στον ευάλωτο, στον άνθρωπο που είχε ανάγκη καθημερινής φροντίδας.

Ταυτόχρονα, αυτή η παράταξη πήρε πρωτοβουλίες για σημαντικές πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία. Αναγνωρίσαμε έμπρακτα ότι η αξιοπρέπεια δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλου του ελληνικού λαού. Δεν ήταν μόνο τα επιδόματα ή οι δομές, ήταν μια βαθιά αλλαγή νοοτροπίας: ότι κανείς δεν περισσεύει, κανείς δεν μένει πίσω.

Και αυτό είναι, τελικά, το πιο πολύτιμο αποτύπωμα αυτής της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ. Ότι χιλιάδες οικογένειες ένιωσαν ότι υπήρχε ένα κράτος που στεκόταν δίπλα τους, που αγκάλιαζε τις αγωνίες τους, με φροντίδα, με σεβασμό, με ανθρωπιά.

Και είμαστε τυχεροί όλοι εμείς που σήμερα έχουμε ανθρώπους που έκαναν το σθένος, στάση ζωής. Αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε να κρατάμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα μας — γιατί αυτοί δίνουν νόημα και ψυχή στις ιδέες και τις αρχές μας.

Σήμερα, λοιπόν, περίμενα αυτή την ώρα για να αποδείξω ότι η ιστορία μας παραμένει ζωντανή, πυξίδα μας όπως είπα και προηγουμένως. Προτείνω, λοιπόν, για Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής τον σύντροφο Γιάννη Βαρδακαστάνη ‒ έναν άνθρωπο της κοινωνικής προσφοράς, έναν μαχητή της πολιτικής μα κυρίως έναν μαχητή της ζωής, που δίνει ένα ιδιαίτερο παράδειγμα, το οποίο έχουμε χρέος να υπηρετήσουμε.

Ο Γιάννης βοήθησε καθοριστικά στη διεξαγωγή του επιτυχημένου συνεδρίου μας. Όμως, σήμερα η επιλογή στο πρόσωπο του για εμένα σημαίνει πολύ περισσότερα.

Φίλε και σύντροφε Γιάννη, σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπο σου, τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία. Τιμά κάθε οικογένεια που αγωνίζεται, για την ελπίδα και την αξιοπρέπεια χωρίς πραγματική στήριξη.

Σήμερα η επιλογή στο πρόσωπο σου είναι ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει, ως κυβέρνηση, την προτεραιότητα της ισότιμης πρόσβασης όλων των ατόμων με αναπηρία σε όποιο γεωγραφικό μέρος της χώρας και αν ζουν, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική. Γκρεμίζουμε τα εμπόδια και κάνουμε πράξη την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο Γιάννης συνδυάζει την ανθρώπινη προσέγγιση της πολιτικής με την οργανωτική ικανότητα. Ξέρει να ενώνει, ξέρει να εμπνέει. Γι’ αυτό πιστεύω βαθιά ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ο εκφραστής της μεγάλης αλλαγής παραδείγματος που έχει ανάγκη ο τόπος. Μιας αλλαγής που δεν είναι απλώς πολιτική, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι αξιακή. Απαιτεί εντιμότητα, αλήθεια, σεβασμό στον άνθρωπο.Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από μόνη της. Να ξεκινήσουμε μέσα από εμάς αυτή την αλλαγή. Έτσι είναι τα καθαρά μηνύματα. Από τις επιλογές μας. Από τη στάση ζωής. Από τη συλλογική μας δύναμη. Από τη βαθιά μας πίστη ότι σε αυτή την κοινωνία δεν περισσεύει κανείς.

Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες,

Θα καταθέσω, όμως, όπως και κάθε φορά μια πρόταση για τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Προτεραιότητά μου η ενότητα, η ομοψυχία και ο συλλογικός μας αγώνας. Είναι οι τρεις προϋποθέσεις για τη νίκη.

Γι’ αυτό λοιπόν προτείνω κατά αλφαβητική σειρά:

-τον Μιχάλη Αεράκη

-την Τόνια Αντωνίου

-τη Μιλένα Αποστολάκη

-τον Παύλο Γερουλάνο

-τον Θανάση Γλαβίνα

-τη Μαρία Δαφέρμου

-την Άννα Διαμαντοπούλου

-τον δήμαρχό μας Χάρη Δούκα

-τον Λευτέρη Καρχιμάκη

-τον Μιχάλη Κατρίνη

-τη Μάρα Κουκουδάκη

-την Όλγα Μαρκογιαννάκη

-τον Νίκο Μήλη

-τον Κώστα Παπαδημητρίου

-τον Φίλιππο Σαχινίδη

-τον Κώστα Σκανδαλίδη

-την Κατερίνα Σολωμού

-τον Ανδρέα Σπυρόπουλο

-τον Μιχάλη Τζελέπη

-τον Κώστα Τσουκαλά

-την Έφη Χαλάτση

-τον Παύλο Χρηστίδη

-τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:

-Ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου,

-Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης

-Ο Γραμματέας Αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Με δικαίωμα λόγου στο όργανο μετέχουν:

-Οι εκπρόσωποι των κινήσεων, κύριοι Μαργαρίτης και Πόντας,

-Ο διευθυντής μας, Νίκος Σαλαγιάννης,

-Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Κουτσούκος

-Ο Γραμματέας Οργανωτικού, Ηρακλής Δρούλιας

-και ο αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Γιώργος Τσούμας.

Καλό μας αγώνα και με τη Νίκη!».