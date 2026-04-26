Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής από την εφορευτική επιτορπή του κόμματος.

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης ο οποίος προτάθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής συγκεντρώνοντας 279 ψήφους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.

Ψήφισαν: 317

Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279

Λευκά: 30

Άκυρα: 8

Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου - Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

1. Κώστας Τσουκαλάς 261

2. Μιλένα Αποστολάκη 251

3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230

4. Παύλος Γερουλάνος 228

5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226

6. Μιχάλης Κατρίνης 226

7. Άννα Διαμαντοπούλου 224

8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220

9. Παύλος Χρηστίδης 211

10. Θανάσης Γλαβίνας 201

11. Χάρης Δούκας 192

12. Κώστας Σκανδαλίδης 184

13. Νίκος Μήλης 181

14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176

15. Κώστας Παπαδημητρίου 174

16. Μιχάλης Αεράκης 174

17. Μαρία Δαφέρμου 170

18. Μάρα Κουκουδάκη 159

19. Κατερίνα Σολωμού 144

20. Έφη Χαλάτση 131

21. Φίλιππος Σαχινίδης 129

22. Τόνια Αντωνίου 124

23. Μιχάλης Τζελέπης 121

Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ - Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

1. Κόκκιας Σάκης 190

2. Καπώνης Δημοσθένης 184

3. Ζούπη Εύα 159

4. Παπαγιανάκης Κώστας 159

5. Τσούνης Χρήστος 159

6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156

7. Μπίνα Στέλλα 156

8. Πολίτης Θωμάς 150

9. Τσακάλου Δανάη 150

10. Αυξεντίου Κατερίνα 140

11. Τσαρος Περικλής 137

12. Νούσιος Βασίλης 124

13. Κατσίλας Γρηγόρης 123

14. Σιώζου Σεβαστή 120

15. Κονδύλης Χάρης 118

Νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, έκανε λόγο για «έναν άνθρωπο της κοινωνικής προσφοράς, έναν μαχητή της πολιτικής, αλλά πάνω απ' όλα έναν μαχητή της ζωής», υπογραμμίζοντας παράλληλα την καθοριστική βοήθειά του στη διεξαγωγή του πρόσφατου συνεδρίου του κόμματος. «Σήμερα η επιλογή στο πρόσωπο σου είναι ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ως κυβέρνηση προτεραιότητα την ισότιμη πρόσβαση όλων των ατόμων με αναπηρία σε όποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας και αν κατοικούν, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική. Γκρεμίζουμε τα εμπόδια και κάνουμε πράξη την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον κ. Βαρδακαστάνη.

Είπε ότι «ο Γιάννης συνδυάζει την ανθρώπινη προσέγγιση της πολιτικής με την οργανωτική ικανότητα. Ξέρει να ενώνει και να εμπνέει» και πως «είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ο εκφραστής της μεγάλης αλλαγής παραδείγματος που έχει ανάγκη η χώρα μας». «Μιας αλλαγής που δεν είναι απλώς πολιτική, είναι αξιακή. Που απαιτεί εντιμότητα, αλήθεια, σεβασμό στον άνθρωπο. Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από μόνη της», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «ξεκινά από εμάς. Από τις επιλογές μας. Από τη στάση ζωής μας. Από τη συλλογική μας δύναμη. Από τη βαθιά μας πίστη ότι σε αυτή την κοινωνία κανείς δεν περισσεύει».