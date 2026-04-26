Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής από την εφορευτική επιτορπή του κόμματος.
Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης ο οποίος προτάθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής συγκεντρώνοντας 279 ψήφους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.
Ψήφισαν: 317
Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279
Λευκά: 30
Άκυρα: 8
Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου - Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)
1. Κώστας Τσουκαλάς 261
2. Μιλένα Αποστολάκη 251
3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230
4. Παύλος Γερουλάνος 228
5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226
6. Μιχάλης Κατρίνης 226
7. Άννα Διαμαντοπούλου 224
8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220
9. Παύλος Χρηστίδης 211
10. Θανάσης Γλαβίνας 201
11. Χάρης Δούκας 192
12. Κώστας Σκανδαλίδης 184
13. Νίκος Μήλης 181
14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176
15. Κώστας Παπαδημητρίου 174
16. Μιχάλης Αεράκης 174
17. Μαρία Δαφέρμου 170
18. Μάρα Κουκουδάκη 159
19. Κατερίνα Σολωμού 144
20. Έφη Χαλάτση 131
21. Φίλιππος Σαχινίδης 129
22. Τόνια Αντωνίου 124
23. Μιχάλης Τζελέπης 121
Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ - Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)
1. Κόκκιας Σάκης 190
2. Καπώνης Δημοσθένης 184
3. Ζούπη Εύα 159
4. Παπαγιανάκης Κώστας 159
5. Τσούνης Χρήστος 159
6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156
7. Μπίνα Στέλλα 156
8. Πολίτης Θωμάς 150
9. Τσακάλου Δανάη 150
10. Αυξεντίου Κατερίνα 140
11. Τσαρος Περικλής 137
12. Νούσιος Βασίλης 124
13. Κατσίλας Γρηγόρης 123
14. Σιώζου Σεβαστή 120
15. Κονδύλης Χάρης 118
Νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, έκανε λόγο για «έναν άνθρωπο της κοινωνικής προσφοράς, έναν μαχητή της πολιτικής, αλλά πάνω απ' όλα έναν μαχητή της ζωής», υπογραμμίζοντας παράλληλα την καθοριστική βοήθειά του στη διεξαγωγή του πρόσφατου συνεδρίου του κόμματος. «Σήμερα η επιλογή στο πρόσωπο σου είναι ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ως κυβέρνηση προτεραιότητα την ισότιμη πρόσβαση όλων των ατόμων με αναπηρία σε όποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας και αν κατοικούν, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική. Γκρεμίζουμε τα εμπόδια και κάνουμε πράξη την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον κ. Βαρδακαστάνη.
Είπε ότι «ο Γιάννης συνδυάζει την ανθρώπινη προσέγγιση της πολιτικής με την οργανωτική ικανότητα. Ξέρει να ενώνει και να εμπνέει» και πως «είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ο εκφραστής της μεγάλης αλλαγής παραδείγματος που έχει ανάγκη η χώρα μας». «Μιας αλλαγής που δεν είναι απλώς πολιτική, είναι αξιακή. Που απαιτεί εντιμότητα, αλήθεια, σεβασμό στον άνθρωπο. Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από μόνη της», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «ξεκινά από εμάς. Από τις επιλογές μας. Από τη στάση ζωής μας. Από τη συλλογική μας δύναμη. Από τη βαθιά μας πίστη ότι σε αυτή την κοινωνία κανείς δεν περισσεύει».