Το Ιράν προσφέρει στις ΗΠΑ συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών, με την προϋπόθεση να αναβληθούν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Ιράν υπέβαλε στις ΗΠΑ νέα πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά να μετατίθενται για μεταγενέστερο στάδιο, αναφέρει το Axios που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο και η ιρανική ηγεσία είναι διχασμένη σχετικά με το ποιες παραχωρήσεις πρέπει να τεθούν στο τραπέζι όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα.

Η νέα πρόταση του Ιράν θα παρέκαμπτε αυτό το ζήτημα, επιταχύνοντας μια συμφωνία.

Ωστόσο, η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και ο τερματισμός του πολέμου θα αφαιρούσαν από τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μελλοντικές συνομιλίες, ένα βασικό διαπραγματευτικό όπλο ώστε να επιτευχθούν δύο στρατηγικοί στόχοι της Ουάσινγκτον: η απομάκρυνση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και η αναστολή του εμπλουτισμού.

Ο Τραμπ αναμένεται σήμερα Δευτέρα να συγκαλέσει σύσκεψη για το Ιράν στην αίθουσα επιχειρήσεων (Situation Room), με αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Axios.

Μια πηγή ανέφερε ότι η ομάδα του Τραμπ θα συζητήσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και τα πιθανά επόμενα βήματα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή σε συνέντευξή του στο Fox News ότι θέλει να συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που περιορίζει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, ελπίζοντας ότι αυτό θα αναγκάσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες.

«Όταν έχεις τεράστιες ποσότητες πετρελαίου να ρέουν στο σύστημά σου, αν για οποιονδήποτε λόγο αυτή η ροή διακοπεί επειδή δεν μπορείς να το βάλεις σε δεξαμενές ή πλοία, τότε αυτή η ροή "εκρήγνυται" από μέσα... Λένε ότι έχουν περίπου τρεις ημέρες πριν συμβεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Η κρίση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επιδεινώθηκε το Σαββατοκύριακο, μετά την επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο Πακιστάν, η οποία δεν έφερε κάποια πρόοδο.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντούσαν τον Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, ωστόσο η ιρανική πλευρά δεν δεσμεύτηκε. Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η στάση του Ιράν τον οδήγησε στην ακύρωση του ταξιδιού.

«Δεν βλέπω λόγο να τους στείλω σε μια πτήση 18 ωρών στην παρούσα κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλά τηλεφωνικά. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν. Δεν θα ταξιδέψουμε απλώς για να καθίσουμε εκεί», είπε ο Τραμπ.

Την Κυριακή, ο Αραγτσί είχε συνομιλίες με αξιωματούχους του Ομάν στο Μουσκάτ με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Σήμερα Δευτέρα, αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα και να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το παρασκήνιο

Ο Αραγτσί παρουσίασε το σχέδιο παράκαμψης του ζητήματος των πυρηνικών κατά τις συναντήσεις του στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με δύο πηγές.

Μια πηγή ανέφερε ότι ξεκαθάρισε στους διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ ότι δεν υπάρχει συναίνεση εντός της ιρανικής ηγεσίας απέναντι στις αμερικανικές απαιτήσεις. Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον μια δεκαετία και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα.

Η νέα πρόταση, που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών, επικεντρώνεται αρχικά στην επίλυση της κρίσης στα Στενά και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η εκεχειρία θα παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τα μέρη θα συμφωνήσουν σε οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα θα ξεκινήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού ανοίξουν τα Στενά και αρθεί ο αποκλεισμός.

Ο Λευκός Οίκος έχει λάβει την πρόταση, αλλά δεν είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θα την εξετάσουν.

«Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν διαπραγματεύονται μέσω του Τύπου. Όπως έχει πει ο πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πάνω χέρι και θα συνάψουν συμφωνία προς όφελος του αμερικανικού λαού, χωρίς να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς στο Axios.

Με πληροφορίες από Axios