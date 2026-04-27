«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε, χωρίς καμία ουσιώδη αιτιολογία, τις βάσιμες αιτιάσεις της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την ανάγκη να ξανανοίξει ο φάκελος των υποκλοπών. Να βρεθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι για τις παράνομες παρακολουθήσεις, την κτήση, χρήση και εμπορία του Predator και τη διακρίβωση παράνομων ενεργειών που καθιστούν πιθανή ακόμα και την κατασκοπεία», τονίζει σε δήλωσή του ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης.

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος προσωπικά γνωρίζει πολύ καλά την υπόθεση λόγω της αρμοδιότητας και της επιχειρησιακής του εμπλοκής σε όλο το κρίσιμο διάστημα, όπως φαίνεται και από τις ακροάσεις στις οποίες παρέστη στις αρμόδιες Επιτροπές του Κοινοβουλίου, αποφάσισε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανάσυρσης της υπόθεσης και ότι είναι ορθά τα συμπεράσματα του πρώην αντιεισαγγελέα κυρίου Ζήση στο σχετικό του πόρισμα. Πόρισμα, το οποίο έτυχε επί μήνες δημοσίως καταλυτικής και τεκμηριωμένης κριτικής για τη μη αναζήτηση ή και τη συγκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων, υπευθύνων προσώπων και παράνομων ενεργειών, πέραν της ευθύνης των τεσσάρων ιδιωτών-επιχειρηματιών για τους οποίους υπήρξε παραπομπή.

»Δυστυχώς, μετά την καθεστωτική στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη συγκάλυψης του σκανδάλου με σκοπό να μην αποδοθούν ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, σε υπηρεσίες και στον αρμόδιο Πρωθυπουργό της χώρας, η Δικαιοσύνη εμφανίζεται, διά της απόφασης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να αντιστοιχίζεται απολύτως και να συμβάλλει εν τέλει στη συγκάλυψη αυτής της μείζονος-για όλη την περίοδο της Μεταπολίτευσης- υπόθεσης που έχει εκθέσει και διεθνώς τη χώρα μας.

»Υ.Γ. Η εξέλιξη αυτή, πέραν των άλλων κρίσιμων πολιτικών παραμέτρων και του προφανούς πλήγματος στο Κράτος Δικαίου, είναι απολύτως διδακτική και για τον τρόπο επικοινωνιακής "υποβοήθησης" του καθεστώτος στη συγκάλυψη. Εν προκειμένω, αρκετές δημοσκοπήσεις διαχρονικά υποβάθμισαν το θέμα, "καθώς δεν απασχολεί τον κόσμο", και συγκεκριμένες εφημερίδες στη βδομαδιάτικη έκδοσή τους αγνόησαν το θέμα τα δύο πρόσφατα Σαββατοκύριακα, μετά και την αποκαλυπτική συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων», καταλήγει η δήλωση του κ. Βούτση.