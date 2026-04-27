Είναι προφανές ότι η δικαστική εξουσία στήνει ένα πέπλο προστασίας γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, τονίζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ώστε να διερευνήσει το αδίκημα της κατασκοπείας και να εξετάσει την εμπλοκή περισσότερων ατόμων είναι εξοργιστική και συνιστά πρόκληση, τονίζει σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη:

Πλέον η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο - κ. Μητσοτάκη θα λογοδοτήσετε

Η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ώστε να διερευνήσει το αδίκημα της κατασκοπείας και να εξετάσει την εμπλοκή περισσότερων ατόμων είναι εξοργιστική και συνιστά πρόκληση.

Παρά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που καταδεικνύει με μεγάλη λεπτομέρεια, όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, τη σύνδεση φυσικών αυτουργών και εντολέων και τις ενδείξεις για ύπαρξη κοινού κέντρου μεταξύ ΕΥΠ και Predator, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσποιείται ότι δεν συνέβη τίποτα.

Θεωρεί σημείο αναφοράς το πόρισμα του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ζήση, ο οποίο στην έρευνα που είχε διεξάγει δεν μπόρεσε να εντοπίσει καν τον κάτοχο της τραπεζικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για να σταλούν τα sms παγίδευσης. Ναι, αυτόν που βρήκαν οι δημοσιογράφοι χτυπώντας απλώς το κουδούνι του σπιτιού του.

Δεν εξετάζεται καν η κατηγορία της κατασκοπείας, παρόλο που στόχος των υποκλοπών ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Δεν υπάρχει καμία ανησυχία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, παρόλο που ο ιδιοκτήτης της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, λέει δημόσια αυτό που γνωρίζαμε όλοι: ότι πελάτες τους είναι οι κυβερνήσεις και οι υπηρεσίας ασφαλείας, όχι ιδιώτες.

Είναι προφανές ότι η δικαστική εξουσία στήνει ένα πέπλο προστασίας γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, που έχει προφανείς ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν ως πολιτικός υπεύθυνος για την ΕΥΠ.

Η συγκάλυψη πλέον έχει γίνει το συνώνυμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Όμως πλέον ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ακριβώς τί συμβαίνει.

