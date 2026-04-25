Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Η Νέα Αριστέρα, σε ανακοίνωσή της, για την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα, επισημαίνει:

«Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμη μία επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας και οι συζητήσεις για νέα εξοπλιστικά προγράμματα δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά για τη στρατηγική της χώρας στη διεθνή συγκυρία.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει καθαρά: ποιο είναι το σχέδιό της; Υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα ή μετατρέπει τη χώρα σε συμπλήρωμα των στρατηγικών επιδιώξεων ισχυρών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή;

Η Γαλλία έχει τη δική της στρατηγική στην περιοχή, με δεδομένο ότι χρειάζεται τη συνεργασία της Ελλάδα και Κύπρου ώστε να παίξει ρόλο στο Λίβανο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ζήτημα είναι αν η Ελλάδα έχει δική της στρατηγική ή αν απλώς ακολουθεί, πληρώνοντας μια νέα κούρσα εξοπλισμών χωρίς δημόσια συζήτηση, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφή απάντηση για τον ρόλο που αναλαμβάνει η χώρα σε μια περιοχή που φλέγεται.

Ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο».