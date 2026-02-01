Μετά από ένα μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης πάτησε το… γκάζι μετά την ανάπαυλα και βρέθηκε ακόμη και με διψήφια διαφορά πόντων κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και παρά την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού στο φινάλε, κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 102-95 στην παράταση.

Οι “πράσινοι” ήταν έξαλλοι με τη διαιτησία και ο Εργκίν Αταμάν αποβλήθηκε μαζί με τον Ρισόν Χολμς στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, μετά από μία φάση για φάουλ στον Αμερικανό σέντερ.

Ακολούθησε μία φοβερή αντεπίθεση των “πρασίνων”, με ένα 11-0 σερί και τρίποντο του Χουάντσο που έστειλε το ματς στην παράταση με σκορ 87-87. Εκεί όμως ο Άρης ήταν και πάλι ανώτερος, βρήκε μεγάλα σουτ με Μήτρου-Λονγκ και Μποχωρίδη, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο “έκοψε” τα πάντα στην άμυνα, για να φθάσουν οι “κίτρινοι” στο θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού.

Γκραντ και Οσμάν με 15 πόντους έκαστος και μεγάλα καλάθια στο φινάλε της κανονικής διάρκειας ήταν οι κορυφαίοι για τον Παναθηναϊκό, που είχε πρώτο σκόρερ τον Σορτς με 16 πόντους. Ο Μήτρου-Λονγκ με 24 πόντους, ο Νουά με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, αλλά και ο Αντετοκούνμπο με 11 πόντους και 6 τάπες ήταν οι παίκτες που οδήγησαν τον Άρη σε μία… αυτοκρατορική νίκη στην GBL.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87 (κ.α.), 102-95