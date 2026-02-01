Ο ίδιος χαρακτήρισε ντροπιαστική την ήττα και υποστήριξε ότι μετά από μια τέτοια εμφάνιση, η μοναδική αξιοπρεπής επιλογή θα ήταν η παραίτηση όλων.

Μέσω Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά προπονητών και παικτών του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός υπέστη ήττα από τον Άρη με 102-95 στην παράταση, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της GBL, σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε οργή στην «πράσινη» πλευρά. Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ξέσπασε δημόσια μέσω Instagram, κατακεραυνώνοντας την ομάδα του.

Σε εξαιρετικά σκληρό τόνο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε λόγο για «ξεφτίλα», υπογράμμισε ότι δε χωρούν δικαιολογίες περί διαιτησίας ή εξωαγωνιστικών παραγόντων και στάθηκε με έμφαση στο τεράστιο μπάτζετ της ομάδας, τονίζοντας ότι είναι αδιανόητο ένας Παναθηναϊκός των 40 εκατομμυρίων ευρώ να γνωρίζει τέτοια ήττα. Παράλληλα, κάλεσε τους παίκτες να «αρχίσουν επιτέλους να παίζουν μπάσκετ» και να συνειδητοποιήσουν πού βρίσκονται.

Αναλυτικά:

«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!

Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για... Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνετε από τον Άρη. Έλεος!

Αρχίστε να παίζετε μπάσκετ. Καταλάβετε που βρίσκεστε! Άντε μπράβο...».

