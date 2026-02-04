Στη Λιβαδειά θα κριθεί η πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο ΟΦΗ φιλοξένησε στο Παγκρήτιο Στάδιο τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 5ο μόλις λεπτό της αναμέτρησης με υπέροχο γκολ του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Ο Λεβαδειακός πίεσε και βρήκε απάντηση στο γκολ του ΟΦΗ στο 18ο λεπτό με τον Μπάλζι.

Στο 74ο λεπτό οι «Βοιωτοί» έμειναν με 10 παίκτες ύστερα από αποβολή του τερματοφύλακα, Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο ΟΦΗ είχε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη στο 90+5', όμως το σουτ του Ισέκα κατέληξε στο δοκάρι.

Ο πρώτος αγώνας του ημιτελικού δεν έδωσε προβάδισμα πρόκρισης σε καμία από τις δύο ομάδες, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Λιβαδειά την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Οι εντεκάδες των ομάδων

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος (90' Σενγκέλια), Κρίζμανιτς, Μπόρχα Γκονζάλεθ, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς (67΄ Κανελλόπουλος), Χατζηθεοδωρίδης (67' Καινουργιάκης), Φούντας (87' Σαλσέδο), Νους, Ισέκα

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Κορνέζος, Αμπού-Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Κωστή (78' Οζέγκοβιτς), Μπάλζι (44΄ Νίκας), Τσόκαϊ (89' Τζάλοου), Παλάσιος (89' Πεντρόζο), Όζμπολτ (78' Ανάκερ)