Τον ΟΦΗ υποδέχεται ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο του προγράμματος της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Και οι δυο ομάδες έχουν ψυχολογία στα ύψη.

Το σύνολο του Ράζβαν Λουτσέσκου πέρασε από το Φάληρο παίρνοντας τη νίκη-πρόκριση με 2-0 επί του Ολυμπιακού, ενώ εκείνη του Χρήστου Κόντη επιβλήθηκε της ΑΕΚ, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της μέσα στο 2026.

Για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι συνιστά ευκαιρία να περάσει στην κορυφή, έστω και με παιχνίδι περισσότερο, για τον ΟΦΗ να πλησιάσει την οκτάδα, φτιάχνοντας κι άλλο την ψυχολογία του ενόψει των διπλών αναμετρήσεων με τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και θα προβληθεί από το NS PRIME.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Πανσερραϊκός - ΑΕ Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

17:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Άρης

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

18:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - Λεβαδειακός

20:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ - Ατρόμητος

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ