Την ίδια ημέρα αρχίζει και η δίκη για τα «χαμένα βίντεο» - Τυχαίο;

Στις 9 Ιανουαρίου, όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το Dnews, θα παραδοθούν στο κλιμάκιο της ΑΑΔΕ τα στοιχεία για τα οικονομικά του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Την ίδια ημέρα θα ξεκινήσει η δίκη για τα «χαμένα βίντεο» από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών. Δίκη που έχει αναβληθεί δυο φορές και στην οποία είναι κατηγορούμενοι ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar.

Τυχαίο; Δεν νομίζω.

Πού θα πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας είναι φανερό.

Τ.Τε.