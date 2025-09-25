Τι κατέθεσαν οι τραγικοί γονείς του θύματος των Τεμπών στην αρεοπαγίτη - ανακρίτρια.

Το «παρασκήνιο» πίσω από το «μπάζωμα» του τόπου του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη, επιχειρεί να φωτίσουν με τις καταθέσεις που έδωσαν οι γονείς του Βάιου Βλάχου που ήταν ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας, στην αρεοπαγίτη-ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη, στο πλαίσιο της έρευνας με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την αλλοίωση του χώρου της μοιραίας σύγκρουσης των δύο τρένων.

Οι τραγικοί γονείς προσκόμισαν στοιχεία στην ανακρίτρια, που οι ίδιοι έχουν συγκεντρώσει και απέδωσαν ρόλο «συντονιστή» στον Χρήστο Τριαντόπουλου για όσα έγιναν αμέσως μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, αντικρούοντας προηγούμενες καταθέσεις πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων που ελέγχονται ποινικά στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση του μπαζώματος.

Τα στοιχεία που επικαλέστηκαν

Η Μαρία και ο Χρήστος Βλάχος, οι οποίοι είχαν καταθέσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλέστηκαν σειρά εγγράφων αλλά και την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Μεγάρου Μαξίμου, κάνοντας λόγο για πλήρη αποδόμηση των ισχυρισμών του κ. Τριαντόπουλου. Τον κατηγόρησαν ευθέως πως ήταν εκείνος που είχε αναλάβει να συντονίζει τις παράνομες εργασίες που έλαβαν χώρα στον τόπο του δυστυχήματος ενώ αναφέρθηκαν και στις πιέσεις που ασκήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες στις ομάδες οι οποίες εργάζονταν στο σημείο. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσαν ότι «η παρουσία του Πρωθυπουργού στο χώρο του δυστυχήματος όχι μόνο δεν είχε καμία απολύτως χρησιμότητα, αλλά στην πραγματικότητα αρχικά επιβάρυνε τη διαδικασία περισυλλογής των σορών η οποία έγινε βιαστικά, χωρίς καταγραφή και στο σκοτάδι, αλλά στη συνέχεια ανάγκασε τη διακοπή των εργασιών για πάνω από 5 ολόκληρες ώρες, σε ένα χρονικό σημείο, όπου θα μπορούσαν να είχαν περισυλλεγεί σημαντικά στοιχεία αλλά και βιολογικό υλικό»

Έγιναν οι γονείς ερευνητές

Το αποτέλεσμα όμως ήταν, εξαιτίας της αλλοίωσης του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, όπως κατέθεσαν οι γονείς του Βάιου Βλάχου, να ψάξουν οι ίδιοι να βρουν τα στοιχεία που χάθηκαν. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, τόσο η δική τους οικογένεια όσο και οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων, αναγκάστηκαν να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές για να τα συγκεντρώσουν στοιχεία για να πάρουν τις απαντήσεις που ζητούσαν, την ώρα μάλιστα που πενθούσαν για τον χαμό του παιδιού τους.

Οι γονείς του Βάιου Βλάχου παρέδωσαν επίσης στην ανακρίτρια έγγραφα από τα οποία φαίνεται να προκύπτουν οι μεθοδεύσεις με τις οποίες τα ελεγχόμενα πρόσωπα προσπαθούν να αποκρύψουν τον συντονισμό, τις ενέργειες και τις εντολές σχετικά με την παράνομη επέμβαση στο χώρο και την επιχείρηση μπαζώματος της αλήθειας.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και στο τέλος της έρευνας θα κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι πριν η δικογραφία διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.