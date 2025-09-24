O Παύλος Ασλανίδης ζητά να ταυτοποιηθούν 5 μέλη του Δημήτρη, που δεν ταυτοποιήθηκαν και να γίνουν βιοχημικές εξετάσεις.

Την ώρα που η κυβέρνηση και τα στελέχη της αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν έχει υποβληθεί σαφές αίτημα εκταφής από συγγενείς θυμάτων, ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, επανήλθε καταθέτοντας σήμερα το τρίτο κατά σειρά αίτημα εκταφής.

Μάλιστα, ο δικηγόρος του κ. Γιάννης Μαντζουράνης στη σχετική αίτηση που κατέθεσε στην πρόεδρο Εφετών κ. Μαρία Λιάνου, (στην οποία βρίσκεται η υπόθεση μετά την Εισαγγελική πρόταση), επικαλείται την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αμεροληψία και αντικειμενικότητα των δικαστών και επακόλουθα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, η οποία έχει υπονομευθεί σε ένα βαθμό και εξαιτίας των συνεχών αρνήσεων.

Ζητά από την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, η οποία σε αυτό το δικονομικό στάδιο είναι η μόνη αρμόδια να αποφανθεί σχετικά, την εκταφή του παιδιού του προκειμένου να προχωρήσει σε εξέταση DNA αλλά και σε βιοχημικές εξετάσεις ώστε να βρεθεί τί ήταν αυτό που το σκότωσε.

Μάλιστα, στην σχετική αίτηση που κατατέθηκε σήμερα στην πρόεδρο Εφετών από τον δικηγόρο του, κ. Γιάννη Μαντζουράνη, επισημαίνεται ότι η «αιτούμενη ανακριτική πράξη είναι απολύτως αναγκαία για τη διακρίβωση των αιτιών θανάτου του υιού μου, αφού δεν έλαβαν χώραν οι δέουσες εξετάσεις, ειμή μόνο ταυτοποίηση DNA 3 εκ των 8 τεμαχίων του σώματος του νεκρού υιού μου, που ετέθησαν στο φέρετρο».

Εν ολίγοις αυτό που επισημαίνει ο κ. Μαντζουράνης στη σχετική νέα αίτηση είναι ότι υπάρχουν 5 μέλη που ετέθησαν στο φέρετρο που παρέλαβε ο Παύλος Ασλανίδης, στα οποία δεν έγινε ποτέ εξέταση DNA !

Tο τρίτο αίτημα

Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη αίτηση εκταφής που καταθέτει ο Γιάννης Μαντζουράνης για λογαριασμό του πατέρα που έχασε το παιδί του στα Τέμπη. Η πρώτη κατατέθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2024, ενώπιον του εφέτη Ανακριτή, κ. Σωτήρη Μπακαΐμη, που διενήργησε την κύρια ανάκριση της υπόθεσης. Στις 28 Νοεμβρίου 2024 ο κ. Μπακαΐμης με διάταξή του απέρριψε το αίτημα. Μετά σχετική προσφυγή στο Συμβούλιο Εφετών στις 18 Δεκεμβρίου 2024 απορρίφθηκε επίσης το αίτημα, με βούλευμα που εκδόθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2025.

Το δεύτερο αίτημα εκταφής κατατέθηκε από τον Π. Ασλανίδη διά του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη στον εφέτη ανακριτή στις 11 Μαρτίου 2025. Στις 15 Απριλίου 2025 ο κ. Μπακαΐμης το απορρίπτει, με το σκεπτικό, μεταξύ άλλων, ότι τα βίντεο Καπερνάνου είναι γνήσια και άρα δεν συντρέχει λόγος εκταφής. Ο πατέρας προχωρά σε νέα προσφυγή επί της απορριπτικής διάταξης Μπακαΐμη στο Συμβούλιο Εφετών στις 24 Ιουλίου 2025. Απορρίπτεται και πάλι με βούλευμα στις 8 Αυγούστου 2025.

Η ανάκριση περαιώνεται από τον κ. Μπακαΐμη είκοσι (20) μέρες μετά και συγκεκριμένα στις 29 Αυγούστου 2025.

Στη νέα αίτηση ο κ. Μαντζουράνης επισημαίνει, μεταξύ άλλων ότι είναι «ηθικώς και νομικώς επιβεβλημένο να διενεργηθεί η αιτούμενη ανακριτική πράξη για να αναζητηθούν και να ανευρεθούν τα αίτια του θανάτου του υιού μου έτσι ώστε να μην υπάρχουν οιεσδήποτε αμφιβολίες και σκιές ότι κάποιοι φοβούνται την αλήθεια ή άλλως το ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί αποδεικτικό στοιχείο, που θα ανατρέψει το ευθύς εξαρχής υιοθετηθέν κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο και απεδέχθη μάλλον αβασανίστως ο Εφέτης Ανακριτής, κ. Σωτήριος Μπακαΐμης, δι’ ο και επικεντρώθηκε η όλη ανάκριση στη θεμελίωσή του ενδεχόμενου ανθρώπινου λάθους σε συνδυασμό με την πρόκληση πυρόσφαιρας εκ της ανάφλεξης ελαίων σιλικόνης μετά τις εκκενώσεις ηλεκτρικών τόξων, χωρίς να εξετάσει εξαντλητικώς όλες τις άλλες πιθανές αιτίες για να καταλήξει σε ένα πλήρες και κατά το μάλλον ή ήττον στέρεο συμπέρασμα».

Στο σχετικό κείμενο αφού τονίζεται ότι η πρόεδρος Εφετών στην οποία κατατέθηκε το νέο αίτημα είναι η ίδια που έχει λάβει μέρος στην έκδοση βουλεύματος για την απόρριψη της προσφυγής της δεύτερης αίτησης, προστίθεται ότι δεν υπάρχει ανυπέρβλητο κώλυμα μεταβολής της δικανικής της πεποίθησης.

Κυρίως περιγράφεται ότι η διενέργεια της εκταφής μέσω ανακριτικής πράξης δεν πρόκειται να διαρκέσει πάνω από 30 ημέρες και συνεπώς δεν θα καθυστερήσει την διαδικασία παραπομπής της υπόθεσης στο ακροατήριο.