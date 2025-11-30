Ο Νετανιάχου εμπλέκεται σε τρεις υποθέσεις διαφθοράς.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέβαλε επίσημο αίτημα στον Ισαάκ Χέρτζογκ, για να του δοθεί χάρη, μέσω του δικηγόρου του, Αμίτ Χαντάντ.

«Το Γραφείο του Προέδρου γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα έκτακτο αίτημα που έχει σημαντικές επιπτώσεις. Αφού λάβει όλες τις σχετικές γνωμοδοτήσεις, ο Πρόεδρος θα εξετάσει υπεύθυνα και ειλικρινά το αίτημα», ανέφερε το γραφείο του Χέρτζογκ.

Μάλιστα και ο ίδιος ο Τραμπ είχε ζητήσει να του δοθεί χάρη από τον πρόεδρο κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ και την ομιλία του στην Κνεσέτ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου δικάζεται για τρεις υποθέσεις διαφθοράς.

Η πρώτη υπόθεση (Φάκελος 1.000) έχει να κάνει με δωροδοκίες που φέρεται να δέχθηκε ο Νετανιάχου από τους επιχειρηματίες Αρνον Μίλχαν και Τζέιμς Πάκερ, προσφέροντας ως αντάλλαγμα πρωθυπουργικές χάρες.

Η δεύτερη υπόθεση (Φάκελος 2.000) έχει να κάνει με τις συμφωνίες τύπου «δούναι και λαβείν» που φέρεται να είχε συνάψει κάτω από το τραπέζι ο Νετανιάχου με τον Αρνον Μόζες, ιδιοκτήτη της εφημερίδας Yedioth Ahronot, εξασφαλίζοντας ως αντάλλαγμα θετικά για τον ίδιο δημοσιεύματα.

Η τρίτη υπόθεση (Φάκελος 4.000) αφορά τις σχέσεις που φέρεται να είχε αναπτύξει ο Νετανιάχου με τον μεγιστάνα των τηλεπικοινωνιών Σαούλ Ελοβιτς, στην εταιρεία του οποίου (Bezeq) φέρεται να προσέφερε ευνοϊκές ρυθμίσεις παίρνοντας ως αντάλλαγμα θετικά για τον ίδιο δημοσιεύματα (ο Ελοβιτς ήταν έως και το 2020 ιδιοκτήτης του ιστοχώρου Walla).