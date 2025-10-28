Τι αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να «εκτελέσουν άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας», όπως αναφέρει το γραφείο του, αφού συγκάλεσε συνάντηση σχετικά με την αντίδραση του Ισραήλ στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Times of Israel, η απόφαση έρχεται λίγο αφότου τα στρατεύματα των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων δέχτηκαν επίθεση στη νότια Λωρίδα της Γάζας και εν μέσω ισραηλινής οργής μετά από περαιτέρω παραβιάσεις της Χαμάς που αφορούσαν στην επιστροφή των σορών ομήρων.

Νωρίτερα, ισραηλινά στρατεύματα που εδρέυουν στη Ράφα στη νότια Γάζα, δέχτηκαν πυρά τα οποία ανταπέδωσαν προς τους επιτιθέμενους. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, επίσης, ισραηλινούς βομβαρδισμούς πυροβολικού στην περιοχή της Ράφα.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν σε επίθεση στην περιοχή της Ράφα.

Ο στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς για την επίθεση, αν και η τρομοκρατική οργάνωση δήλωσε ότι δε φέρει καμία ευθύνη για τους δράστες στις περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τον Ισραηλινό Στρατό.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ μετά την μεσολάβηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 10 Οκτωβρίου υπό τον απαράβατο όρο της παράδοσης των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα.

Εκτοτε, η Χαμάς παρέδωσε 18 ζωντανούς ομήρους και άλλες 16 σορούς, ενώ μία ακόμα αναμένεται να παραδοθεί σήμερα.

Ωστόσο, το Ισραήλ κατηγορούσε την ένοπλη οργάνωση για παραβίαση της συμφωνίας λόγω της μη παράδοσης των νεκρών ομήρων.

Αναβάλεται η παράδοση σορού μετά την εντολή Νετανιάχου

Λίγο μετά την εντολή Νετανιάχου για σφοδρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης παράδοσης σορού ομήρου.

«Θα αναβάλουμε την παράδοση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα λόγω των παραβιάσεων της κατοχής», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κασάμ, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε ισραηλινή «κλιμάκωση θα εμποδίσει την έρευνα, την ανασκαφή και την ανάκτηση των σορών».

Προκλητική η καθυστέρηση επιστροφής των σορών των ομήρων

Η αργή επιστροφή των σορών των ομήρων αποτελεί πρόκληση για την εφαρμογή των επόμενων σταδίων της εκεχειρίας, η οποία θα αντιμετωπίσει ακόμη πιο περίπλοκα ζητήματα, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, η ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στη Γάζα και η απόφαση για το ποιος θα κυβερνά την περιοχή.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι αγωνίζεται να εντοπίσει τα πτώματα εν μέσω της τεράστιας καταστροφής στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ έχει κατηγορήσει την μαχητική ομάδα ότι καθυστερεί σκόπιμα την επιστροφή τους.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, για δεύτερη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου η Χαμάς δημιουργεί πρόβλημα με την επιστροφή των σορών των ομήρων.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι ένα από τα πτώματα που απελευθέρωσε η Χαμάς την πρώτη εβδομάδα της εκεχειρίας ανήκε σε έναν άγνωστο Παλαιστίνιο.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενης εκεχειρίας τον Φεβρουάριο του 2025, η Χαμάς δήλωσε ότι παρέδωσε τα πτώματα τριών ομήρων, της Σίρι Μπίμπας και των δύο γιων της, αλλά οι εξετάσεις έδειξαν ότι ένα από τα πτώματα που επιστράφηκαν αναγνωρίστηκε ως Παλαιστίνια. Η σορός της Σίρι Μπίμπας επιστράφηκε μια μέρα αργότερα.

Μια πληγωμένη οικογένεια

Τα λείψανα που επιστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουν αναγνωριστεί ως ανήκοντα στον Οφίρ Τζαρφατί, δήλωσε το γραφείο του Νετανιάχου.

Ο Τζαρφατί απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία ξεκίνησε τον πόλεμο. Συνολικά, οι μαχητές σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους εκείνη την ημέρα, κυρίως αμάχους, και πήραν 251 ομήρους.

Ο Τζαρφατί σκοτώθηκε σε αιχμαλωσία και η σορός του ανακτήθηκε από ισραηλινά στρατεύματα τον Νοέμβριο του 2023. Τον Μάρτιο του 2024, η οικογένειά του έλαβε επιπλέον λείψανα για ταφή.

Η οικογένεια του Τζαρφατί ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που «αναγκαστήκαμε να ανοίξουμε τον τάφο του Οφίρ και να ξαναθάψουμε τον γιο μας».

Σκοτώθηκαν 3 Παλαιστίνιοι σε επιδρομή στη Δυτική Όχθη

Νωρίτερα την Τρίτη, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους μαχητές νωρίς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, την τελευταία ενέργεια στην αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ στην περιοχή από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι οι τρεις άνδρες πυροβολήθηκαν καθώς έβγαιναν από μια σπηλιά κοντά στην Τζενίν, μια πόλη στη βόρεια Δυτική Όχθη γνωστή ως προπύργιο των μαχητών.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι μαχητές «συμμετείχαν σε τρομοκρατική δραστηριότητα στη Τζενίν», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Μια προηγούμενη δήλωση ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή λίγο αργότερα για να καταστρέψει το σπήλαιο. Ο στρατός επιβεβαίωσε μια αεροπορική επιδρομή στην περιοχή, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Χαμάς καταδίκασε την επίθεση στη Τζενίν και αργότερα αναγνώρισε δύο από τους τρεις άνδρες ως μαχητές των Ταξιαρχιών Κασάμ της Χαμάς. Ο τρίτος άνδρας αναφέρθηκε ως «σύντροφος», αλλά δεν δόθηκαν πρόσθετες λεπτομέρειες γι' αυτόν.

Το Ισραήλ λέει ότι οι επιχειρήσεις του έχουν καταπολεμήσει τους μαχητές στη Δυτική Όχθη. Ωστόσο, οι Παλαιστίνιοι και οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι δεκάδες αμέτοχοι πολίτες είναι επίσης μεταξύ των νεκρών, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.

Τραγικός απολογισμός

Πάνω από 68.500 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον διετή πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών στην καταμέτρηση.

Το υπουργείο διατηρεί λεπτομερή αρχεία θυμάτων που θεωρούνται γενικά αξιόπιστα από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έχει αμφισβητήσει τα παραπάνω νούμερα θυμάτων χωρίς, ωστόσο, να παρέχει τον δικό του απολογισμό.