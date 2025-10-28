Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε ότι αναβάλλει την παράδοση ενός ακόμη σορού ομήρου που είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Τρίτης, μετά από αυτό που χαρακτήρισε «παραβιάσεις» της εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ από το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση της Χαμάς ήρθε λίγα λεπτά αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να πραγματοποιήσει έντονες επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τους μαχητές ότι παραβίασαν τη συμφωνία εκεχειρίας.

«Θα αναβάλουμε την παράδοση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα λόγω των παραβιάσεων της κατοχής», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κασάμ, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε ισραηλινή «κλιμάκωση θα εμποδίσει την έρευνα, την ανασκαφή και την ανάκτηση των σορών».