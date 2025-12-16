Το κινητό γίνεται εισιτήριο. Πώς θα κινούμαστε πλέον στα ΜΜΜ.

Οι μετακινήσεις στα μέσα μεταφοράς αλλάζουν μορφή, με το κινητό τηλέφωνο να αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο της κάρτας και του εισιτηρίου, απλοποιώντας σημαντικά την καθημερινότητα των επιβατών.

Τέλος μπαίνει σταδιακά στο χάρτινο εισιτήριο σε όλες τις μορφές του στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, καθώς ο τρόπος πληρωμής περνά οριστικά στην ψηφιακή εποχή.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι πολίτες θα μπορούν πλέον να περάσουν το εισιτήριό τους απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο, και έτσι δεν θα χρειάζεται να φέρουν μαζί τους φυσική κάρτα ή χάρτινο εισιτήριο.

Και αυτό γιατί η ATH.ENA Card ενσωματώνεται πλέον στο ψηφιακό περιβάλλον, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων εγγράφων που έχουν ήδη μεταφερθεί στο κινητό, όπως το δίπλωμα οδήγησης και η αστυνομική ταυτότητα.

Η άυλη ATH.ENA Card, θα λειτουργεί μέσω ειδικής, ξεχωριστής εφαρμογής, προσφέροντας τη δυνατότητα φόρτισης, διαχείρισης και επικύρωσης εισιτηρίων σε πραγματικό χρόνο. Οι χρήστες θα μπορούν να ανανεώνουν το εισιτήριό τους όποτε το επιθυμούν, χωρίς αναμονές σε εκδοτήρια, ενώ η διαδικασία επιβίβασης στα ΜΜΜ αναμένεται να γίνεται ταχύτερη και πιο ομαλή.

Η νέα εφαρμογή ATH.ENA GO του ΟΑΣΑ είναι ήδη διαθέσιμη τόσο στο Google Play όσο και στο Apple Store, σηματοδοτώντας την έναρξη της ψηφιακής μετάβασης.

Η φυσική ATH.ENA Card βρίσκεται σε χρήση από το 2017, εξυπηρετώντας εκατομμύρια επιβάτες με εισιτήρια διαρκείας, πακέτα πολλαπλών διαδρομών και μειωμένα κόμιστρα για ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως άνεργοι, φοιτητές και ηλικιωμένοι. Όλες αυτές οι λειτουργίες διατηρούνται και στη νέα ψηφιακή μορφή, με τη διαφορά ότι πλέον συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο, ψηφιακό περιβάλλον που βρίσκεται πάντα στο κινητό του επιβάτη.