Τι αναφέρει για την πολιτική ασφαλείας στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε την Κυριακή ότι το Ισραήλ είναι ένα κυρίαρχο κράτος που λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις για θέματα εθνικής ασφάλειας, μετά τις αυξανόμενες φήμες ότι οι βασικές αποφάσεις για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας λαμβάνονται στην Ουάσινγκτον.

Όπως αναφέρει το Times of Israel, ο ίδιος διευκρίνισε επίσης ότι το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες χώρες θα επιτραπεί να στείλουν στρατεύματα στη Γάζα στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Στην τελευταία αναφορά για την εποπτεία των ΗΠΑ, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ynet ανέφερε ότι μια επιδρομή στην κεντρική Γάζα το Σάββατο με στόχο έναν Παλαιστίνιο πράκτορα της Ισλαμικής Τζιχάντ που σχεδίαζε μια «επικείμενη επίθεση» εναντίον στρατευμάτων πραγματοποιήθηκε μόνο μετά την παραλαβή άδειας από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Μιλώντας στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «γελοίους ισχυρισμούς σχετικά με τη σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ».

«Όταν ήμουν στην Ουάσινγκτον, οι άνθρωποι έλεγαν ότι ελέγχω την αμερικανική κυβέρνηση, ότι υπαγορεύω την πολιτική ασφαλείας της», είπε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τώρα ισχυρίζονται το αντίθετο - ότι η αμερικανική κυβέρνηση ελέγχει εμένα και υπαγορεύει την πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ».

«Κανένα από τα δύο δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο Νετανιάχου.