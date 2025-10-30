«Αίσχος! Ντροπή! Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα!», φώναζαν γονείς θυμάτων των Τεμπών.

«Μια τρίχα ξεχωρίζει τον έξυπνο από τον εξυπνάκια. Κι εσείς έχετε αλογοουρά! Αυτά που επικαλείστε είναι χυδαία». Ήταν η φράση που πυροδότησε τις έντονες αντιδράσεις των γονιών των θυμάτων στο πλαίσιο της δίκης για τα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Αίσχος! Ντροπή! Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα! Θα σκύβετε το κεφάλι… Αν έχετε παιδιά, πάτε σπίτι σας και κοιτάξτε τα στα μάτια! Να δώσετε τα βίντεο που σβήσατε!», απηύθυναν οι γονείς που ήταν στην αίθουσα στον συνήγορο υπεράσπισης του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ κ. Τερεζάκη.

Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη δίκη κατηγορούμενοι είναι ο εκπρόσωπος της εταιρείας βίντεο επιτήρησης του ΟΣΕ, της Interstar δηλαδή ο κ. Τσαντσαρακης, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια. Για ηθική αυτουργία στην υπεξαγωγή και την απείθεια κατηγορούμενος είναι ο κ. Τερεζάκης και για ηθική αυτουργία στην απείθεια κατηγορούμενος είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, κ. Πατέρας.

Οι εντάσεις στη σημερινή ακροαματική διαδικασία προκλήθηκαν όταν οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο πρώτων κατηγορουμένων ζήτησαν αναβολή, επικαλούμενοι τη γνωμοδότηση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων για απαγόρευση παρουσίας δικηγόρων σε πλημμελήματα από διακοπή.

Η δίκη συνεχίζεται με τους δικηγόρους που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας να επιχειρηματολογούν κατά της αναβολής. Τελικά απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής και η δίκη διεκόπη για 28 Νοεμβρίου.