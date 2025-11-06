Νέο «καμπανάκι» για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, έπειτα από καταγγελία επιβάτη για λάθος που θα μπορούσε να κοστίσει ζωές σε δρομολόγιο της γραμμής Θεσσαλονίκη - Λάρισα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ο συρμός του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο των 17:30 φέρεται να μπήκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή.
Ερωτηθείς για το περιστατικό, μάλιστα, υπάλληλος παραδέχτηκε πως «κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή» - γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία μεταξύ των ταξιδιωτών.
{https://www.youtube.com/watch?v=37Ux9rgHDn0&t=212s}
Το περιστατικό, που σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτει πως τα ζητήματα ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένουν ανοιχτά.
Οι επιβάτες κατήγγειλαν επίσης ότι οι περισσότεροι σταθμοί της διαδρομής ήταν σκοτεινοί και χωρίς προσωπικό, με αποτέλεσμα πολλοί να αισθάνονται ανασφάλεια.
Μια γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρία, εγκατέλειψε τον σταθμό καθώς φοβήθηκε να περιμένει μέσα στο σκοτάδι, ενώ άλλη επιβάτιδα ανέφερε πως σε πρωινό δρομολόγιο Αθήνα–Λάρισα οι ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν σε λάθος στάση χωρίς καμία ενημέρωση.