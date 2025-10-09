Οι ενδείξεις της άγριας δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη.

Στο νησί των Ονείρων, στην περιοχή της Ερέτριας, έζησε η οικογένειά του Σήφη Βαλυράκη, τον χειρότερο εφιάλτη βρίσκοντας άγρια χτυπημένο σε πολλά σημεία του προσώπου του, τον πρώην υπουργό να κείτεται νεκρός.

«Η εικόνα αυτή δεν ξεχνιέται» , τόνισε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο γιος του Σήφη Βαλυράκη, καταθέτοντας στη δίκη με κατηγορούμενους δύο ψαράδες

για ανθρωποκτονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιάννης Βαλυρακης, όπως και η μητέρα του, εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα του πως ο πατέρας του υπήρξε θύμα εγκλήματος. Στην κατάθεση του ο μάρτυρας περιέγραψε όσα έγιναν την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, όταν ο Σήφης Βαλυράκης δεν επέστρεψε από την θάλασσα που είχε βγει με το σκαφάκι του.

«Ήταν εγκληματική ενέργεια»

Όπως κατέθεσε, μετά από ώρες που έψαχναν τον πατέρα του, τους τηλεφώνησε ο ιδιώτης δύτης που αναζητούσε τον Σήφη Βαλυράκη. «Δεχθήκαμε τηλεφώνημα από τον δύτη ότι βρέθηκε η σορός. Πήγαμε με την μητέρα μου στο νησί των Ονείρων. Είδαμε πολύ κόσμο. Της είπα κάτσε μέσα και μην βγεις αν δεν σου πω. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται να έχει τόσο κόσμο, ήταν νύχτα. Ήρθε ένας κύριος και μου είπε ότι είναι από το γραφείο Τελετών "ήρθα να πάρω την σορό". Είδα τον πατέρα μου, ήταν σκεπασμένος με ένα μπουφάν. Το πρώτο που είδα ήταν το τραύμα στο χέρι του. Ο αντίχειρας ήταν κομμένος. Είπα ότι θέλω να τον δω. Έβγαλαν το μπουφάν. Βλέπω τον πατέρα μου χτυπημένο στο πρόσωπο σε πάρα πολλά σημεία. Είναι μία εικόνα που δεν ξεχνιέται. Τέσσερα χρόνια τώρα την έχω μπροστά μου. Ήμουν σε σοκ. Σκέφτηκα πως δέχθηκε επίθεση. Είμαι πεπεισμένος πως είναι εγκληματική ενέργεια» είπε ο μάρτυρας.

Ήταν όλα προσχεδιασμένα

Νωρίτερα στο δικαστήριο, ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της, η χήρα του πρώην υπουργού, Μίνα Παπαθεοδώρου μίλησε για μια «δολοφονία προσχεδιασμένη».

Πρόεδρος: Το κίνητρο τους ποιο είναι;

Μάρτυρας: Δεν το ξέρω.

Πρόεδρος: Από ποια στοιχεία συνάγετε ότι ήταν προσχεδιασμένη;

Μάρτυρας: Από το ότι τον περίμεναν.

Η αδράνεια του Λιμενικού

Η μάρτυρας επανέλαβε πως «υπήρχε κωλυσιεργία και άρνηση» των Λιμενικών της Ερέτριας στην διερεύνηση του περιστατικού το οποίο εξαρχής θεώρησαν ατύχημα.

«Ζητούσαμε πληροφορία και δεν την είχαμε» είπε η μάρτυρας η οποία εκτίμησε πως ο Βαλυράκης λόγω των θέσεων του σε εθνικά θέματα αλλά και εξαιτίας ενεργειών του ως μέλος της Προανακριτικής για την υπόθεση της Siemens, δεν ήταν αρεστός σε πολλούς. Και κατά την σημερινή συνεδρίαση ήταν παρόντες σε συμπαράσταση της οικογένειας Βαλυράκη, πρώην υπουργοί, όπως ο Γιώργος Λιάνης, Νίκος Σηφουνάκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης αλλά και η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και η καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλίκογλου.