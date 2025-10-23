«Το σώμα του πατέρα μου ήταν γεμάτο μελανιές. Ήταν ξυλοκοπημένος», κατέθεσε ο γιος του Σήφη Βαληράκη στη δίκη για τη δολοφονία του υπουργού στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ο μικρότερος γιος του Σήφη Βαλυράκη, Αλέξανδρος ήταν αυτός που αναγνώρισε τη σορό του πρώην υπουργού, αντικρύζοντας μία εικόνα «σοκαριστική», όπως είπε καταθέτοντας στο δικαστήριο, την οποία ποτέ δεν θα ξεχάσει.

«Πήγα εκεί με τον αδελφό μου δεν τον άφησα να κάνει την αναγνώριση εκείνος. Πήγα εγώ πρώτος. Είδα τον πατέρα μου και η εικόνα ήταν πολύ δύσκολη.Εγώ είδα έναν άνθρωπο με αμυντικά τραύματα στα χέρια. Ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και το πρόσωπο του. Είχε μελανιές στο κεφάλι του, αμυντικά τραύματα και ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό».

Ο γιος του Σήφη Βαλυράκη κατέθεσε πως ποτέ δεν του πέρασε από το μυαλό ότι τα τραύματα που είχε η σορός του πατέρα του ήταν από προπέλα. «Η στολή του (του ψαροντουφεκά) ήταν άθικτη», τόνισε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πλημμελή έρευνα των αρχών όσον αφορά στις συνθήκες θανάτου του πατέρα του. «Συναντήθηκα με τον κ. Τσιάρα και μου είπε μη το ψάχνεις δεν θα βρεις άκρη στη Χαλκίδα πήγαινε στις εσωτερικές υποθέσεις στην Αθήνα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο μάρτυρας.

Πρόεδρος: Σας είχε πει αν υπήρχαν γενικότερα θέματα με προστριβές στη θάλασσα;

Μάρτυρας: Όχι, μέχρι που πέθανε ο πατέρας μου δεν ήξερα για αυτά. Μετά έμαθα ότι οι επαγγελματίες ψαράδες αν δεν τους άρεσαν κάποια πράγματα έκαναν ακόμη και εμβολισμούς. Άκουσα πράγματα ανατριχιαστικα....Υποστήριξη της κατηγορίας: Τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας σας; Εριστικός η ήπιος;

Μάρτυρας: Δεν ήταν καθόλου εριστικός ήταν ήσυχος, έντιμος και απλός. Δεν μάλωνε με κανέναν. Εγώ δεν τον είχα ακούσει ποτέ να βρίζει..

Ο γιος του Σήφη Βαλυράκη, θυμήθηκε, καταθέτοντας τα λόγια του πατέρα του στην περίπτωση που κάποιος δεχτεί επίθεση: «Ήμουν πολύ κοντά με τον πατέρα μου. Είχε τύχει να συζητήσουμε για την καταναγκαστική εργασία στις φυλακές της Αλβανίας που είχε βρεθεί. Τότε μου είχε πει πως όταν σε χτυπούν πρέπει να καλύπτεις το κεφάλι σου. Το μυαλό μου πήγε εκεί. Ότι δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να προστατευθεί για να σωθεί».