Στη δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Κακλαμάνης και οι πρώην υπουργοί Νίκος Σηφουνάκης και Γιώργος Λιάνης ήταν παρόντες στις καταθέσεις της Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη και του γιου της, Γιάννη, στο πλαίσιο της δίκης για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο 2024, ανοιχτά της Ερέτριας, όπου είχε βγει με το φουσκωτό του.

Μεταξύ των δικηγόρων της οικογένειας Βαλυράκη, για την υποστήριξη της κατηγορίας που βαραίνει δύο ψαράδες (ανθρωποκτονία από πρόθεση), είναι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η κόρη του, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι -πέρα από όλα τα άλλα- θύμισαν το αγωνιστικό παρελθόν του Σήφη Βαλυράκη, που βασανίστηκε και φυλακίστηκε από τη χούντα, αλλά και την προσπάθειά του για διαφάνεια και κάθαρση με την ιδιότητα του προέδρου της Εξεταστικής για το σκάνδαλο Siemens.

Συγκινητική η παρουσία της Γεωργίας Κρητικού, συζύγου του Αντώνη Σαμαρά, προσωπικής φίλης της Μίνας Βαλυράκη, που της κρατούσε το χέρι σε όλη τη διάρκεια της δίκης.

