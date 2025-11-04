Κατηγορούμενοι για συγκάλυψη στις έρευνες για τη δολοφονία Βαλυράκη, οι λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας. Για παρακρατικές μεθόδους μίλησαν οι δικηγόροι της οικογένειας του πρώην υπουργού.

Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, ύστερα από τέσσερα χρόνια βρίσκονται οι λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας για συγκάλυψη στην έρευνα της υπόθεσης της δολοφονίας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του πρώην Υπουργού Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στη θάλασσα, τον Ιανουάριο του 2021.

Με την έναρξη της διαδικασίας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας όπου δικάζονται δύο αλιείς για ανθρωποκτονία από πρόθεση του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ο συνήγορος της οικογένειας Βαλυράκη, Νίκος Κωνσταντόπουλος αποκάλυψε την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος του λιμενάρχη Χαλκίδας αλλά και του λιμενάρχη της Ερέτριας.

Για υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή βεβαίωση διώκονται οι δύο λιμενάρχες

Μετά τις προσφυγές που είχε καταθέσει η οικογένεια κατά της αρχειοθέτησης των αναφορών που είχαν υποβληθεί σε βάρος τους, με την υπ’ αρ. 35/2025 διάταξη της, η Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (σ.σ. δευτεροβάθμιο Στρατιωτικό Δικαστήριο - Ναυτοδικείο) παρήγγειλε την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους για υπόθαλψη εγκληματία και έκδοση ψευδούς βεβαίωσης.

Κατηγορούνται ότι επιχείρησαν με μεθοδικό τρόπο να αμφισβητήσουν τα λεγόμενα του αυτόπτη μάρτυρα τον οποίο φέρονται μάλιστα ότι πίεσαν για να ανακαλέσει όσα είχε πει νωρίτερα και να δηλώσει πως δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας.Ο κ. Κωνσταντόπουλος χαρακτήρισε «συγκλονιστική» την εξέλιξη αυτή, καταγγέλλοντας «παρακρατικές μεθοδεύσεις» στην υπόθεση.

Οι ευθύνες του τότε εισαγγελέα Χαλκίδας

«Η εξέλιξη αποκαλύπτει τις ευθύνες του τότε εισαγγελέα Χαλκίδας ενώ τεκμηριώνει την αξιοπιστία του αυτόπτη μάρτυρα αλλά και την υπευθυνότητα της οικογένειας Βαλυράκη . Αναπτύχθηκε μια εκστρατεία είχε ως στόχο τον αποπροσανατολισμό και τη συγκάλυψη…. Γιατί οι επίορκοι λιμενικοί ήθελαν να φτάσει η υπόθεση στο αρχείο; Για να προκριθεί η εκδοχή του ατυχήματος και να μην ερευνηθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας Το ερώτημα είναι ποιον εγκληματία υπέθαλπαν οι δύο επίορκοι λιμενικοί; Τους παρόντες κατηγορούμενους. Έχετε μπροστά σας τα τραγικά ελλείμματα του κράτους δικαίου», τόνισε ο κ. Κωνσταντόπουλος και σημείωσε πως η δίκη θα πρέπει να διεξαχθεί άμεσα γιατί τον Απρίλιο επέρχεται παραγραφή των αδικημάτων.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά η μήνυση της οικογένειας Βαλυράκη είχε απορριφθεί από την Εισαγγελία της Χαλκίδας ως ουσία αβάσιμη με αποτέλεσμα να χρειαστεί η προσφυγή στην Εισαγγελία Εφετών κατά της διάταξης αρχειοθέτησης.

Η συνήγορος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων σχολίασε πάντως πως πρέπει «να αποδειχτεί η αλήθεια, να εξεταστεί ενδελεχώς η υπόθεση και θα εξεταστεί ο αυτόπτης μάρτυρας προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία του. Οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο των κατηγορουμένων να γίνεται με προσοχή για να μην υπάρξει συκοφαντική δυσφήμηση».