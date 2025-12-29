Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου κατηγορείται ότι τη νάρκωσε και την έκαψε ζωντανή μέσα στο οικογενειακό διαμέρισμα στο Κολωνάκι, πώς αποκαλύφθηκε η πράξη του.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι, που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 και αρχικά είχε αποδοθεί σε ατύχημα. Τέσσερα χρόνια μετά, οι Αρχές κάνουν λόγο για μια καλοσχεδιασμένη δολοφονία, με φερόμενο δράστη τον ίδιο τον γιο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, γνωστή στην αθηναϊκή κοινωνία και χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στο σπίτι της. Την ημέρα της πυρκαγιάς, οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για φωτιά που προκλήθηκε από τσιγάρο, καθώς η 87χρονη ήταν βαριά καπνίστρια. Το σενάριο αυτό υιοθετήθηκε και από τον γιο της, ο οποίος εμφανιζόταν βέβαιος πως επρόκειτο για δυστύχημα, απορρίπτοντας κάθε υποψία εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, νέα στοιχεία από το πόρισμα της Πυροσβεστικής και τις εργαστηριακές εξετάσεις ανέτρεψαν πλήρως τα αρχικά δεδομένα. Στον χώρο της φωτιάς ανιχνεύτηκε εύφλεκτο υγρό και ίχνη επιταχυντή καύσης, ενώ η φωτιά φαίνεται πως προκλήθηκε με γυμνή φλόγα. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν ότι η 87χρονη είχε στον οργανισμό της μεγάλες ποσότητες ηρεμιστικών φαρμάκων, γεγονός που δείχνει ότι είχε προηγηθεί νάρκωση.

Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη του μητροκτόνου

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε σε διαδοχικά στάδια. Αρχικά, η ηλικιωμένη γυναίκα ναρκώθηκε, ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει. Στη συνέχεια, υπάρχουν ενδείξεις ότι υπέστη ασφυξία, ενώ ακολούθησε η πυρπόλησή της με βενζίνη, με σκοπό να προκληθεί πυρκαγιά και να καλυφθούν τα ίχνη της ανθρωποκτονίας. Το χαμηλό ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της, ασύμβατο με θάνατο από εισπνοή καπνού, ενισχύει το σενάριο ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή ή σε κωματώδη κατάσταση πριν ξεσπάσει η φωτιά. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών μπήκαν και τα οικονομικά δεδομένα του 60χρονου γιου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ πίεζε έντονα για την πώληση του διαμερίσματος στο Κολωνάκι, μεγάλης αξίας. Η μητέρα του, σύμφωνα με μαρτυρίες, αντιδρούσε σθεναρά σε αυτό το ενδεχόμενο, γεγονός που φαίνεται να αποτέλεσε βασικό κίνητρο της δολοφονίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη συμπεριφορά του κατηγορουμένου μετά το περιστατικό. Οι καταθέσεις του παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις σχετικά με το πότε και πόσες φορές επισκέφθηκε τη μητέρα του την ημέρα της φωτιάς, καθώς και για το πώς βρέθηκε το κλειδί του διαμερίσματος στα χέρια του. Οι ισχυρισμοί του ότι το είχε παραλάβει από τρίτο πρόσωπο δεν επιβεβαιώνονται, ενώ μαρτυρίες δείχνουν ότι είχε ήδη πρόσβαση στο σπίτι νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Το «μοιραίο λάθος» που πρόδωσε τον 60χρονο μητροκτόνο

Το «μοιραίο λάθος» που φαίνεται να τον πρόδωσε ήταν ακριβώς αυτή η ασυνέπεια γύρω από το κλειδί και τις μετακινήσεις του. Η οικιακή βοηθός που φέρεται να τον συνόδευε δεν επιβεβαίωσε την εκδοχή του, δημιουργώντας σοβαρά κενά στο άλλοθι που προσπάθησε να οικοδομήσει.

Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του

Παράλληλα, η απουσία του από την κηδεία της μητέρας του και η ψυχραιμία που επέδειξε στις δημόσιες εμφανίσεις του προκάλεσαν έντονα ερωτήματα. Η υπόθεση επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο έπειτα από δημοσιογραφική έρευνα και νέα αξιολόγηση των στοιχείων από τις αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές. Ο 60χρονος συνελήφθη και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη αντιμετωπίζοντας πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε μια υπόθεση που συγκλονίζει τόσο για τη βιαιότητα της πράξης όσο και για το γεγονός ότι παρέμεινε ανεξιχνίαστη επί τέσσερα χρόνια. Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η δικαστική διερεύνηση καλείται πλέον να φωτίσει κάθε πτυχή ενός εγκλήματος που είχε καλυφθεί επιμελώς πίσω από τη βιτρίνα ενός «τραγικού ατυχήματος».

«Αρνείται όλες τις κατηγορίες και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας όσον αφορά το αποδεικτικό υλικό, το οποίο κατά την άποψή μου είναι ελλιπές», λέει η δικηγόρος του.

