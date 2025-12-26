Η γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της, στην καρδιά του Κολωνακίου, το 2022.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ για την υπόθεση δολοφονίας της χήρας πρώην υπουργού, Ελένης Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι με φερόμενο δράστη τον γιο της.

Η γυναίκα, σύζυγος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε βρεθεί νεκρή μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της, στην καρδιά του Κολωνακίου, το 2022.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, 60χρονος ημεδαπός καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 29-1-2022, Σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι, μετά τη κατάσβεση της οποίας, εντοπίστηκε εντός της οικίας 88χρονη ημεδαπή, απανθρακωμένη.

Η προανάκριση διενεργήθηκε αρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και στη συνέχεια από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, προέκυψαν στοιχεία, τόσο κατά το αρχικό στάδιο της αυτοψίας και της συλλογής πειστηρίων, όσο και από την μετέπειτα εργαστηριακή και προανακριτική διαδικασία (εξέταση πειστηρίων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τοξικολογικές εξετάσεις, ιατρικά δεδομένα, καταθέσεις, ειδικές ανακριτικές τεχνικές), τα οποία καταδείκνυαν εμπρησμό με στόχο την απόκρυψη ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, από την αξιολόγηση του συνόλου των προανακριτικών ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή του 60χρονου, συγγενικού προσώπου της θανούσας, στην υπό διερεύνηση υπόθεση, τα οποία, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Ακολούθως, η υπόθεση παραπέμφθηκε για κύρια Ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε σε βάρος του 60χρονου το σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.