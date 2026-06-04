Ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά.

Τίτλους τέλους και επίσημα έριξε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια οι ανεξαρτητοποιήσεις των Αλέξη Χαρίτση, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεϊν Ζεϊμπέκ, Νάσου Ηλιόπουλου και Δημήτρη Τζανακόπουλου.

Τη διάλυση της ΚΟ της ΝΕΑΡ σχολίασε σκωπτικά σε παρέμβασή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Εμείς λυπόμαστε που διαλύθηκε η ΚΟ της ΝΕΑΡ. Δεν είναι κέρδος για τη δημοκρατία όταν διαλύονται ομάδες της αντιπολίτευσης. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης; Δύο είναι. Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται που προσπαθούν να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μάλιστα συνέχισε την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Είναι αλγεινό αυτό που συμβαίνει από έναν πρώην πρωθυπουργό που παραβίασε και την εντολή του ως πρωθυπουργός και ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρωτοφανές να θες να διαλύσεις την αντιπολίτευση και αυτό έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων».