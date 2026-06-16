Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφερόμενος στην κουλτούρα προσωπολατρείας που, όπως είπε, καλλιεργήθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως η εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του, αποτέλεσε μέρος της μακράς διαδικασίας απαξίωσης του κόμματος, αποδυνάμωσε την Αριστερά και την αντιπολίτευση και ενίσχυσε πολιτικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

O επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στο OPEN TV και στους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου, μιλώντας για το πολιτικό σκηνικό, επισήμανε πως το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι απλώς η αναδιάταξη των κομμάτων και των προσώπων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουν οι πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται μέσα σε αυτή τη συνθήκη ρευστότητας.

«Το ζητούμενο είναι να μπορέσει η Αριστερά να επανακτήσει την αξιοπιστία της» , τόνισε και συμπλήρωσε πως τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να καταστήσουν την Αριστερά ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην πολιτική της Δεξιάς.

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού στις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς, ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι ο τελευταίος που θα σχολίαζε με αυτόν τον τρόπο, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τη διογκούμενη κοινωνική δυσαρέσκεια και τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφερόμενος στην κουλτούρα προσωπολατρείας που, όπως είπε, καλλιεργήθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως η εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του, αποτέλεσε μέρος της μακράς διαδικασίας απαξίωσης του κόμματος, αποδυνάμωσε την Αριστερά και την αντιπολίτευση και ενίσχυσε πολιτικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως σημείωσε, αυτό συνέβη και με ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα, καθώς είχε καλλιεργηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ «μια κουλτούρα αποθέωσης του οποιουδήποτε δήλωνε Μεσσίας ».

«Για τη Νέα Αριστερά, αντίθετα, το ζητούμενο δεν είναι η αναζήτηση ενός ακόμη σωτήρα ή ενός προσώπου γύρω από το οποίο θα οργανωθεί ολόκληρη η πολιτική συζήτηση. Το κρίσιμο είναι να υπάρχει αριστερή πολιτική πρόταση, κοινωνική γείωση και ένα σχέδιο που να μπορεί να απαντήσει στα προβλήματα της κοινωνίας », υπογράμμισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

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Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά βρίσκεται μπροστά σε μια διαδικασία επανεκκίνησης, όχι για την προσωπική επιβίωση στελεχών ή για τη διατήρηση κομματικών ρόλων και καρεκλών, αλλά για να υπάρξει ξανά πολιτική έκφραση της Αριστεράς στην κοινωνία.

Ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι η αντιπαράθεση δεν μπορεί να περιορίζεται σε γενικές εξαγγελίες, αλλά πρέπει να αφορά το ποιος πληρώνει και από πού θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για κοινωνικές πολιτικές.

Με αφορμή τη συζήτηση για τις δημόσιες συγκοινωνίες και το ερώτημα της κυβέρνησης για το πού θα βρεθούν τα χρήματα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ανέφερε τις φοροαπαλλαγές που έχουν θεσπιστεί υπέρ μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Όπως σημείωσε, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για το 2024, οι φοροαπαλλαγές που αφορούν τα μερίσματα εταιρειών συμμετοχών ανήλθαν σε περίπου 1,26 δισ. ευρώ, ενώ περίπου 600 εκατ. ευρώ αφορούν φοροαπαλλαγές σε κέρδη από υπεραξίες μετοχών. «Πρέπει να απαντήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο σε αυτές τις ρυθμίσεις», σημείωσε, τονίζοντας ότι έτσι μπορεί να δοθεί ουσιαστική απάντηση στο ερώτημα της χρηματοδότησης κοινωνικών πολιτικών.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης εξέφρασε την αμηχανία του για τη στάση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, υπάρχουν σήμερα χιλιάδες μέλη, ψηφοφόροι και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, αριστεροί και αριστερές, που αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα πολιτικό κενό: ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα του κ. Τσίπρα, στην επιστροφή στο σπίτι τους ή στη συνολική απόσυρση από την πολιτική. Η Νέα Αριστερά, όπως τόνισε, απευθύνει έκκληση σε αυτούς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για την επόμενη μέρα της Αριστεράς και για το πώς θα δοθεί απάντηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην πολιτική της Δεξιάς.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΜέΡΑ25 ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι οι διαφωνίες για το 2015 δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας. « Βρισκόμαστε σε μια οριακή συνθήκη για την Αριστερά», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν ζητά να ξεχαστούν τα γεγονότα του 2015 ή να υποτιμηθεί η ιστορική τους σημασία. Αντίθετα, πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα, χωρίς όμως οι διαφορετικές αποτιμήσεις να οδηγούν σε μόνιμο διαχωρισμό. «Να μη γίνει το 2015 ανασταλτικός παράγοντας για το τι θα κάνουμε σήμερα. Να συζητήσουμε για την Αριστερά του 2025, του 2035 και του 2045, όχι μόνο για την Αριστερά του 2015» , ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι η απάντηση στη σημερινή πολυδιάσπαση είναι η κοινή δράση, ο διάλογος και η ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς, που μπορεί να φτάσει και μέχρι τη συγκρότηση κοινού εκλογικού ψηφοδελτίου. Στόχος, όπως είπε, πρέπει να είναι η κοινή πολιτική έκφραση της Αριστεράς στις επόμενες εκλογές, ακόμη και μέσα από ένα κοινό ψηφοδέλτιο.

Διευκρίνισε ότι η πρόταση απευθύνεται σε όσες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να ανταποκριθούν στη σημερινή ιστορική αναγκαιότητα. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στο διάλογο της Νέας Αριστεράς με το κόμμα ΠΡΑΣΙΝΟΙ - Οικολογία και στις κοινές εκδηλώσεις και δράσεις για την ενέργεια, σημειώνοντας ότι «σήμερα στις 19:30, πραγματοποιούμε στην Πλατεία Αυδή την εκδήλωση με τίτλο “Ενεργειακή μετάβαση – Γεωπολιτική – Οι πολιτικές της Δεξιάς και η αριστερή διέξοδος”» .