Όπως αναφέρει, το θεμέλιο για μια πιο ασφαλή κοινωνία μπαίνει μέσα από πολιτικές που ενισχύουν τη δικαιοσύνη, την κοινωνική συνοχή και τις ίσες ευκαιρίες για τους νέους.

Παρέμβαση για το ζήτημα της νεανικής βίας πραγματοποιεί ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, επισημαίνοντας ότι οι «εύκολες» και επικοινωνιακού χαρακτήρα προσεγγίσεις δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση ενός σύνθετου κοινωνικού φαινομένου.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο κ. Σακελλαρίδης σημειώνει ότι συχνά προτείνονται απλουστευμένες «συνταγές» για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, οι οποίες όμως στην πράξη δεν αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Αντίθετα, όπως υποστηρίζει, απαιτούνται πιο δύσκολες και μακροπρόθεσμες πολιτικές που εστιάζουν στην παιδεία, την κοινωνική πολιτική και τη συνολική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Ο ίδιος τονίζει ότι τα ζητήματα ασφάλειας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά μέσα από κατασταλτικά μέτρα, καθώς η πρόληψη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα και ξεκινά πολύ πριν εκδηλωθούν φαινόμενα βίας ή παραβατικότητας.

{https://www.facebook.com/reel/27122097970818691}