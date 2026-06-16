Αποτιμώντας την έως τώρα πορεία της Νέας Αριστεράς, ο Γ. Σακελλαρίδης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα κόμμα «που έχει συμβάλει στην ελληνική πολιτική σκηνή με τις ιδέες και τους αγώνες του».

Καλεσμένος στο One Channel και την εκπομπή Talk με τον Τάκη Χατζή βρέθηκε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, όπου τοποθετήθηκε σχετικά με τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, την πορεία της Νέας Αριστεράς και το ενδεχόμενο εκλογικών συνεργασιών, καθώς και την φορολόγηση του πλούτου.

Ο Γ. Σακελλαρίδης μίλησε για μια «ρευστότητα» που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς εξαιτίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως αυτό «θα δημιουργήσει ευρύτερες ανασυνθέσεις. Θα επανατοποθετηθούν οι πολιτικοί σχηματισμοί με ευρύτερα σχήματα. Και νομίζω ότι θα πυροδοτήσει μια διαδικασία που μπορεί να είναι και δημιουργική». Σχολίασε, μάλιστα, πως λόγω της κατάστασης αυτής, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ «αισθάνονται αμηχανία περιμένοντας να δουν αν το κόμμα τους θα βάλει τίτλους τέλους ή θα απομείνει κάτι από αυτό». «Εμείς, όμως ως Νέα Αριστερά οφείλουμε να κάνουμε ένα άνοιγμα σε αυτό τον κόσμο», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Αποτιμώντας την έως τώρα πορεία της Νέας Αριστεράς, ο Γ. Σακελλαρίδης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα κόμμα «που έχει συμβάλει στην ελληνική πολιτική σκηνή με τις ιδέες και τους αγώνες του». Σημείωσε μάλιστα πως «η Νέα Αριστερά μπορεί να μαζέψει όλες της τις δυνάμεις και σε μια λογική ανασύνθεσης του χώρου της Αριστεράς και της Οικολογιας να πορευτούμε όλοι μαζί, αφήνοντας πίσω τις παλιές διαφορές».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης εξήγησε ότι το αίτημα επανεκκίνησης και ανασύνθεσης το θέτει η ίδια η κοινωνία, κάτι το οποίο έγινε σαφές και κατά την διάρκεια των περιοδειών που πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες στην Θεσσαλία. «Πολύς κόσμος μας λέει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη να γίνει μια υπέρβαση όλων αυτών που μας χώριζαν. Και έχουμε φτάσει στο σημείο για την επανεκκίνηση, ειδικά όταν έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις και η επόμενη Βουλή, όποτε κι αν προκύψει, θα κληθεί να δώσει σημαντικές μάχες για ζητήματα που καταστρέφουν την κοινωνία», εξήγησε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς.

Με αφορμή την αναφορά στα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι «δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μιλάει για σταθερότητα όταν ο ΙΟΒΕ περιγράφει μια μελανή πραγματικότητα για την καθημερινότητα των πολιτών». Χαρακτηριστικά, μίλησε για το κόστος στέγασης, της υγείας, του σούπερ μάρκετ και της ενέργειας. «Μέσα σε αυτή τη συνθήκη είναι σημαντικό να γίνουν υπερβάσεις για να υπάρξει ανασύνθεση», δήλωσε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, επιμένοντας ότι το κόμμα του είναι έτοιμο για αυτή τη διαδικασία, η οποία όπως ανέφερε «πρέπει να γίνει επί τη βάσει προγραμμάτων».

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Παράλληλα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε λόγο για «ένα μεγάλο αγκάθι», αναφερόμενος στις πολλές διασπάσεις στην Αριστερά, τις οποίες απέδωσε σε μια ευρύτερη κρίση της αξιοπιστίας του χώρου. «Οι υπερβάσεις, για τις οποίες μιλάμε, είναι ζήτημα ιστορικού επείγοντος. Οι διαφωνίες δεν μπορούν να είναι ανασταλτικός παράγοντας μπροστά στις προκλήσεις του 2026 και του 2027», επεσήμανε.

Στη συνέχεια, άσκησε κριτική για την πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 και μετά εξηγώντας ότι «ήταν μια αντιπολίτευση που πίστευε ότι μπορείς να πεις και τα πιο αριστερά πράγματα, ενώ ταυτόχρονα κάνει και δεξιά ανοίγματα χωρίς να έχει κέντρο βάρους. Αυτό έκανε πολύ κόσμο να χάσει την εμπιστοσύνη του στην Αριστερά και να απογοητεύεται. Γι’ αυτό χρειάζεται μια πραγματική επανεκκίνηση της Αριστεράς σε μια συνθήκη που να επινοήσει ξανά το ήθος της, το ύφος της, της ρητορική της, αλλά και τη σύνδεση με την κοινωνία, για να μπορέσει να δώσει μια προοπτική στον κόσμο». Δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας «τάζουν στον κόσμο ότι θα κερδίσουν τον Μητσοτάκη και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ποιος θα είναι στην δεύτερη θέση. Γιατί αν ήθελαν πραγματικά να νικήσουν τον Μητσοτάκη, θα έπρεπε να συνεργαστούν».

Μετά από σχετική αναφορά του κ. Χατζή στο ζήτημα της κατάργησης των Πανελλαδικών, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς πρόταξε την ανάγκη για συνολική αλλαγή του συστήματος: «Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να σταματήσει να μετατρέπεται σε προθάλαμο για τις εξετάσεις. Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας του ΙΟΒΕ ήταν ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε την δυνατότητα σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε. για κοινωνική κινητικότητα».

Εστιάζοντας στο θέμα των εκλογικών συνεργασιών με κόμματα της Αριστεράς, ο Γ. Σακελλαρίδης τόνισε ότι «υπάρχουν διεργασίες και επαφές, οι οποίες πρέπει να ευοδωθούν. Πρέπει να υπάρχει κοινή δράση, διάλογος και μέσα από αυτή τη διαδικασία να «σπάσουν τα στεγανά»». Σε ό,τι αφορά την Νέα Αριστερά, μίλησε για ένα δυναμικό που περιλαμβάνει τόσο ιστορικά στελέχη του χώρου όσο και μια νέα γενιά στελεχών, «που έχει την αγωνία της Αριστεράς και θέλουν πραγματικά να δώσουν αυτή τη μάχη».

Κλείνοντας, μίλησε για το ζήτημα της φορολογίας αναφερόμενος στην έκθεση των φοροαπαλλαγών, για την οποία τόνισε ότι «1,16 δισεκ. ευρώ είναι φοροαπαλλαγές στις εταιρείες holding από μερίσματα, τα οποία δεν πληρώνουν. 600 εκατ. ευρώ είναι οι φοροαπαλλαγές στο γεγονός ότι τα funds μπορούν να αγοράζουν, να πουλάνε και να δημιουργούν υπεραξία από την αγοραπωλησία μετοχών και να μην πληρώνουν τίποτα». Μάλιστα, υπογράμμισε ότι πολλές από τις φοροαπαλλαγές είναι νόμοι του Κ. Μητσοτάκη. Τέλος, απάντησε και στα ερωτήματα που τίθενται σχετικά με το πού θα βρεθούν τα χρήματα για τα ΜΜΜ, για την υγεία, τον 13ο μισθό κ.α., δηλώνοντας ότι «εκεί είναι που πρέπει πραγματικά να καταργήσεις τέτοιες φοροαπαλλαγές, να αυξήσεις την φορολογία των μερισμάτων που έχουν 5%. Ας πάμε με βάση τη φορολογία των μερισμάτων στην Ευρωζώνη».