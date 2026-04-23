Βίντεο με το ρεσάλτο των Φρουρών της Επανάστασης στο ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» στα Στενά του Ορμούζ κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση κατάληψης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το υλικό, το πλοίο δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο των ιρανικών δυνάμεων ενώ διέπλεε την περιοχή. Το βίντεο δημοσιεύτηκε μέσω του κρατικού δικτύου iribnews (Islamic Republic of Iran Broadcasting).

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, υπό σημαία Λιβερίας, δέχθηκε την επίθεση περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ομάν, στις 06:50 τοπική ώρα, στις 22 Απριλίου 2026.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία Technomar Shipping Inc. ανέφερε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862, χωρητικότητας 6.673 TEU, ναυπήγησης 1998), που φέρει σημαία Λιβερίας και διαχειρίζεται από τη Maersk, κατήγγειλε ότι πολεμική λέμβος των IRGC πλησίασε χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου και πραγματοποιήθηκε με χρήση φορητού αντιαρματικού ρουκετοβόλου (RPG) και ελαφρού οπλισμού.

Την ίδια ημέρα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, επλήγη και δεύτερο εμπορικό πλοίο, το MSC Francesca (11.660 TEU, κατασκευής 2008), σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία θαλάσσιων μεταφορών (UKMTO).

Επιπλέον, το Reuters μετέδωσε ότι και τρίτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έγινε στόχος πυρών στα Στενά του Ορμούζ το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Πρόκειται για το πλοίο Euphoria, υπό σημαία Παναμά και ιδιοκτησίας εταιρείας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο δέχθηκε επίθεση περίπου οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν. Το πλήρωμά του είναι ασφαλές, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές.