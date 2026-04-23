Στο 138,6% του ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει φέτος το χρέος της Ιταλίας.

Έως τα τέλη του 2026, η Ελλάδα δεν θα είναι η χώρα της ευρωζώνης με το υψηλότερο χρέος, αφού αυτός ο «τίτλος» θα περάσει στην Ιταλία, σύμφωνα με πηγές και στοιχεία που επικαλείται το Reuters.

Το ελληνικό χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος, από 145% το 2025, δήλωσαν στο Reuters δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Αντιθέτως, το χρέος της Ιταλίας θα αυξηθεί από 137,1% του ΑΕΠ πέρυσι, σε 138,6% το 2026, σύμφωνα με το πολυετές σχέδιο προϋπολογισμού που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών σήμερα, Πέμπτη.

«Η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η πιο χρεωμένη χώρα της ευρωζώνης, από φέτος», είπε στο Reuters ο ένας από τους δύο Έλληνες αξιωματούχους. Η νέα εκτίμηση για το ποσοστό του ελληνικού χρέους θα συμπεριληφθεί στο νέο πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο που θα υποβληθεί στην Κομισιόν στα τέλη Απριλίου.

Το χρέος της Ιταλίας θα παραμείνει ουσιαστικά σταθερό, στο 138,5% του ΑΕΠ, το 2027, προτού αρχίσει να μειώνεται σε 137,9% το 2028 και 136,3% ένα χρόνο αργότερα.

Από το 2020, το ελληνικό χρέος- το υψηλότερο στην ευρωζώνη τις τελευταίες δύο δεκαετίες- έχει συρρικνωθεί κατά πάνω από 45%, στο 145% του ΑΕΠ πέρυσι, σημειώνει το Reuters. Την ίδια περίοδο, η Ιταλία μείωσε το χρέος της κατά περίπου 17 ποσοστιαίες μονάδες.