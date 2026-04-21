Το σκάνδαλο που ταράσσει τα νερά του ιταλικού ποδοσφαίρου αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας.

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ιταλία ύστερα από την αποκάλυψη σκανδάλου που εμπλέκει ποδοσφαιριστές της Serie A σε παράνομο κύκλωμα με συνοδούς πολυτελείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής La Gazetta dello Sport, εμπλέκονται τουλάχιστον 50 ποδοσφαιριστές, με αρκετούς εξ αυτών να αγωνίζονται σε κορυφαίες ομάδες της χώρας, όπως η Μίλαν, η Ίντερ και η Γιουβέντους. Παράλληλα, στην έρευνα γίνεται αναφορά και για εγκυμοσύνη γυναίκας, η οποία συνδέεται με έναν από τους εμπλεκόμενους αθλητές.

Η υπόθεση διερευνάται από το Δικαστήριο του Μιλάνου, έπειτα από εισαγγελική εντολή. Τέσσερα άτομα έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, κατηγορούμενα για διευκόλυνση πορνείας μέσω οργάνωσης υπηρεσιών escort, καθώς και για ξέπλυμα χρήματος από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε ως «εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων», προσφέροντας πακέτα υψηλού κόστους που περιλάμβαναν δείπνα σε πολυτελείς χώρους νυχτερινής διασκέδασης και διαμονή σε πεντάστερα ξενοδοχεία με τη συνοδεία γυναικών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρήση υποξειδίου του αζώτου, γνωστού ως «αέριο γέλιου», το οποίο προσφερόταν ως ψυχαγωγική ουσία κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι οι πελάτες δεν βρίσκονται υπό έρευνα, καθώς,σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία,δεν προκύπτουν ενδείξεις βίας ή εξαναγκασμού. «Οι γυναίκες συμμετείχαν με τη συναίνεσή τους, συνεπώς δεν στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα για τους πελάτες», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που δημοσιεύθηκαν, προκύπτει επίσης και η εμπλοκή πιλότου της Formula 1 ως πελάτη, χωρίς ωστόσο να κατονομάζεται.

Η επιχείρηση περιλάμβανε έρευνες σε ακίνητα και κατασχέσεις άνω των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θεωρούνται παράνομα έσοδα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το δίκτυο δραστηριοποιούνταν για χρόνια, στρατολογώντας γυναίκες – μεταξύ αυτών και επαγγελματίες escorts και φιλοξενώντας τες σε ακίνητα που συνδέονταν με τη δράση του. Μάλιστα, το δίκτυο αυτό δραστηριοποιούταν και στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στη Μύκονο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ιταλικού ποδοσφαίρου, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ονόματα ποδοσφαιριστών.