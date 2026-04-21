Ο τραυματισμός ήταν εκτεταμένος, με ρήξη στο ορθό μήκους περίπου 10 εκατοστών.

Σοβαρό τραυματισμό σε ένα όχι και τόσο συνηθισμένο μέρος αποκόμισε ο διάσημος ταυρομάχος Μοράντε ντε λα Πουέμπλα, κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας στην Ισπανία, τη Δευτέρα 20/04.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην κατάμεστη αρένα Plaza de Toros de la Maestranza της Σεβίλλης, μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Ο 46χρονος ταυρομάχος, γνωστός και ως «Βασιλιάς των Ταυρομάχων», είχε ήδη αντιμετωπίσει με επιτυχία τους τρεις πρώτους ταύρους. Ωστόσο, ο τέταρτος αποδείχθηκε ιδιαίτερα «σκληρό καρύδι».

Ο ταύρος κινήθηκε κοντά σε ένα χαμηλό αυλάκι της αρένας, σημείο που συχνά δίνει πλεονέκτημα στο ζώο. Όταν επιτέθηκε, ο Πουέμπλα προσπάθησε να αποφύγει το χτύπημα, εγκαταλείποντας την κάπα του και τρέχοντας να απομακρυνθεί. Παρ’ όλα αυτά, το ζώο τον πρόλαβε και τον τραυμάτισε σοβαρά, διαπερνώντας τον με το κέρατό του.

Ο τραυματισμός ήταν εκτεταμένος, με ρήξη στο ορθό μήκους περίπου 10 εκατοστών. Ο ταυρομάχος απομακρύνθηκε από την αρένα με τη βοήθεια άλλων ταυρομάχων και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκεί υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρή βλάβη, που απαίτησε εκτεταμένη αποκατάσταση του εντερικού τοιχώματος και των σφιγκτήρων. Η κατάστασή του θεωρήθηκε κρίσιμη, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε, ή αν,θα μπορέσει να επιστρέψει στην αρένα.

Με πληροφορίες της New York Post