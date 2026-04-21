Αρχαιολόγοι που εργάζονται στη νότια Γεωργία αποκάλυψαν νέα στοιχεία που αμφισβητούν μακροχρόνιες εκτιμήσεις για τη ζωή στις ορεινές περιοχές της χώρας.

Οι ανασκαφές στο οροπέδιο Τζαβαχέτι αποκάλυψαν πυκνό δίκτυο οικισμών, οχυρώσεων και ταφικών χώρων, που υποδεικνύουν έναν ξεχασμένο πολιτισμό ο οποίος διατήρησε ανθρώπινη δραστηριότητα για χιλιάδες χρόνια.

Η έρευνα αποτελεί μέρος του προγράμματος Samtskhe-Javakheti, μιας γεωργιανο-ιταλικής συνεργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2017. Τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν από τις εκδόσεις Cambridge University Press καταγράφουν περισσότερες από 168 αρχαιολογικές θέσεις, που χρονολογούνται από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως τη μεσαιωνική περίοδο.

Οι παλαιότερες έρευνες στα υψίπεδα του Τζαβαχέτι ήταν περιορισμένης κλίμακας. Οι πρόσφατες έρευνες αξιοποιούν δορυφορικές εικόνες, χαρτογράφηση GPS και επιτόπια καταγραφή για να εντοπίσουν πώς κατανέμονται οι θέσεις στο οροπέδιο. Οχυρωμένες τοποθεσίες, οικιστικές περιοχές και νεκροπόλεις εμφανίζονται σε συστάδες, συχνά τοποθετημένες σε υπερυψωμένο έδαφος.

Μεγάλες λιθόκτιστες κατασκευές από ακατέργαστους ογκόλιθους - που περιγράφονται ως «κυκλώπειες» - είναι συνηθισμένες. Ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες πιθανόν χρησιμοποιούνταν προσωρινά. Στοιχεία δείχνουν επαναλαμβανόμενη κατοίκηση αντί μόνιμου οικισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ανασκαφές στο Baraleti Natsargora, έναν τύμβο στο κεντρικό οροπέδιο, έχουν προσφέρει μια πιο σαφή ακολουθία. Οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει πολλαπλά στρώματα κατοίκησης, καθώς και ίχνη καύσεων, αμυντικά τείχη και οικιστικά κατάλοιπα. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής χρονολογούνται περίπου από το 3500 έως το 500 π.Χ.

Ένας χάλκινος ηλιακός δίσκος που βρέθηκε στην περιοχή φέρει ομόκεντρη διακόσμηση και οπές. Παρόμοια αντικείμενα στη νότια Γεωργία συνδέονται συνήθως με ταφικά συμφραζόμενα, συχνά σε γυναικείους τάφους. Το εύρημα από το Baraleti θεωρείται ότι προέρχεται από κοντινό ταφικό περιβάλλον.

Στο φρούριο Meghreki, ανατολικότερα, οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει μια μακρά ακολουθία κατοίκησης που εκτείνεται από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως την Εποχή του Σιδήρου και τη μεσαιωνική περίοδο. Τα δομικά κατάλοιπα περιλαμβάνουν περιμετρικά τείχη, αποθηκευτικούς χώρους και οικιστικά κτίρια, δείχνοντας επαναλαμβανόμενες φάσεις κατασκευής και επαναχρησιμοποίησης.

Δύο οικιστικές κατασκευές περιείχαν πήλινες εγκαταστάσεις, πιθανόν φούρνους ή υπερυψωμένες πλατφόρμες, μαζί με διακοσμημένες πλάκες. Αυτές οι πλάκες φέρουν εγχάρακτα γεωμετρικά σχέδια με ίχνη κόκκινης, λευκής και σκούρας μπλε χρωστικής. Τέτοια διακόσμηση είναι ασυνήθιστη στην περιοχή, αν και παρόμοια ευρήματα αλλού υποδηλώνουν συνδέσεις με χώρους ιδιαίτερου κύρους ή λειτουργίας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Προβλέπονται περαιτέρω ανασκαφές, ραδιοχρονολόγηση και περιβαλλοντική ανάλυση, καθώς και πιο λεπτομερής μελέτη κεραμικών και συμβολικών αντικειμένων.

Πηγή: heritagedaily.com