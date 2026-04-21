Η αποκατάσταση της Γάζας, όπου δύο χρόνια ισραηλινών βομβαρδισμών έχουν καταστρέψει τα τέσσερα πέμπτα των κτιρίων, εκτιμάται από διεθνείς οργανισμούς ότι θα κοστίσει περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εκπρόσωποι του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησαν συνομιλίες με την κρατική πολυεθνική εταιρεία του Ντουμπάι DP World σχετικά με τη διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού και έργων υποδομής στη Γάζα, ανέφεραν την Τρίτη οι Financial Times.

Επικαλούμενη τρία άτομα με γνώση του θέματος, η εφημερίδα ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ της DP World και του Συμβουλίου Ειρήνης για τη διαχείριση της εφοδιαστικής.

Οι προσπάθειες αυτές θα καλύπτουν την ανθρωπιστική βοήθεια και άλλα αγαθά που εισέρχονται στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών, συστημάτων παρακολούθησης και ασφάλειας, πρόσθεσε.

Άλλες ιδέες που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών περιλάμβαναν ένα νέο λιμάνι είτε στη Γάζα είτε στις κοντινές ακτές της Αιγύπτου, το οποίο θα κατασκευαστεί από την εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία θα μπορούσε επίσης να αναπτύξει μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο λωρίδα, αναφέρει το δημοσίευμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η DP World και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Ο Τραμπ πρότεινε το Συμβούλιο Ειρήνης τον περασμένο Σεπτέμβριο για να επιβλέψει το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, δηλώνοντας στη συνέχεια ότι θα ασχοληθεί και με άλλες συγκρούσεις.

Το σχέδιό του για τη Γάζα προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, με την ανοικοδόμηση να αρχίζει μόλις η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της.

Με πληροφορίες από Reuters