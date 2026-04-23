Οι πυροβολισμοί σύμφωνα με την αστυνομία ξεκίνησαν μετά από διαπληκτισμό δύο ομάδων σε χώρο εστίασης.

Περιστατικό με πυροβολισμούς είναι σε εξέλιξη σε εμπορικό κέντρο της Λουιζιάνα, σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα.

Σύμφωνα με το CBS News, από τους πυροβολισμούς στο Μπατόν Ρουζ έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 10 άτομα, εκ των οποίων τα δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως η αστυνομία, μονάδες έκτακτης ανάγκης αλλά και το FBI. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι είναι οι δράστες.

Η αστυνομία σε δηλώσεις της ανακοίνωσε ότι πλέον το περιστατικό έχει λήξει. Ωστόσο δεν έδωσε καμία πληροφορία για τους δράστες, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί. Επιβεβαίωσε ότι όλα ξεκίνησαν από μετά από διαπληκτισμό δύο ομάδων σε χώρο εστίασης, ανέφερε η αστυνομία.

Οι αρχές ελέγχουν επί του παρόντος τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας ενώ ο αρχηγός του τμήματος του Μπατόν Ρουζ, Τόμας Μορς Τζ., ζήτησε από όποιον μπορεί να έχει κάποια πληροφορία ή βίντεο από το περιστατικό στο κινητό του να το παράσχει στις αρχές προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, δήλωσε ότι «είχε γνώση του περιστατικού με τους πυροβολισμούς στο εμπορικό της Λουιζιάνα» και προέτρεψε τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή.

«Η Σάρον και εγώ προσευχόμαστε για τους τραυματίες και είμαστε ευγνώμονες για την ταχεία ανταπόκριση των αξιωματικών επιβολής του νόμου», ανέφερε.

Το γραφείο του FBI στη Νέα Ορλεάνη δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «γνωρίζει και ανταποκρίθηκε σε ένα περιστατικό στο εμπορικό της Λουιζιάνα. Αυτή τη στιγμή, αυτές είναι όλες οι πληροφορίες που μπορούμε να παρέχουμε».

