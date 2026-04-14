Η επιδείνωση της εικόνας του ελληνικού δημόσιου χρέους τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο αποτυπώνεται με σαφήνεια στα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), καθώς οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων κατέγραψαν γενικευμένη άνοδο σε όλο το μήκος της καμπύλης, επηρεαζόμενες από το περιβάλλον κρίσης που προκάλεσε η σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στις βασικές διάρκειες αναφοράς. Το ελληνικό 2ετές ομόλογο αυξήθηκε από 2,519% τον Μάρτιο σε 2,699% τον Απρίλιο, σημειώνοντας άνοδο 18 μονάδων βάσης, γεγονός που δείχνει ότι οι αγορές αναπροσαρμόζουν προς τα πάνω ακόμη και τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες κινδύνου για τη χώρα. Το 5ετές ομόλογο ενισχύθηκε από 2,909% σε 3,071%, καταγράφοντας αύξηση 16,2 μονάδων βάσης, ενώ το 10ετές – το βασικό σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση του sovereign risk – ανέβηκε από 3,617% σε 3,733%, αυξημένο κατά 11,6 μονάδες βάσης. Αντίστοιχα, το 15ετές ανήλθε από 3,766% σε 3,913% και το 30ετές από 4,323% σε 4,402%, επιβεβαιώνοντας ότι η επιδείνωση είναι διαρθρωτική και όχι περιορισμένη σε συγκεκριμένες λήξεις.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχασε έδαφος και σε σχετική βάση έναντι των ευρωπαίων εταίρων της. Το spread του ελληνικού 10ετούς έναντι του γερμανικού bund αυξήθηκε στις 75 μονάδες βάσης από 72 τον Μάρτιο, ενώ του 5ετούς στις 39 από 36 μονάδες βάσης. Η διεύρυνση των spreads σημαίνει ότι η αγορά δεν τιμολογεί μόνο τη γενικότερη άνοδο των ευρωπαϊκών επιτοκίων, αλλά και πρόσθετη σχετική επιβάρυνση ειδικά για την Ελλάδα.

Ιδιαίτερα ενδεικτική είναι και η μεταβολή έναντι των άλλων χωρών της περιφέρειας. Το ελληνικό 10ετές spread έναντι της Ισπανίας αυξήθηκε στις 29 μονάδες βάσης από 25, ενώ έναντι της Ιταλίας διαμορφώθηκε στις -4 μονάδες από -1, στοιχείο που δείχνει ότι η απόδοση του ελληνικού τίτλου παρέμεινε ελαφρώς χαμηλότερη από της Ιταλίας αλλά με μειωμένο περιθώριο. Σε σχέση με την Πορτογαλία, η διαφορά αυξήθηκε στις 34 μονάδες βάσης από 31.

Το ερώτημα είναι εάν η επιδείνωση των όρων χρηματοδότησης του ελληνικού χρέους, θα συνεχισθεί και εάν θα οδηγήσει σε ανατροπή του προγραμματισμού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.